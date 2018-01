Se billedserie Frivilligcenter Helsinge er flyttet til nye lokaler ved Tinghuset, hvor de er ved at indrette sig. Her har de udover små lokaler til møder og andre aktiviter også fået et stort lokale, som i følge lederen Rikke Njust giver helt nye muligheder for aktiviteter i huset. Foto: Jeppe Jul Garnak

Frivilligcenter er flyttet i nye rammer

Gribskov - 26. januar 2018 Af Jeppe Jul Garnak

Flyttekasserne står stablet op langs væggen, en håndfuld borde står med benene i vejret og telefonerne er endnu ikke sat i stikket.

I det ene hjørne sidder et par frivillige og snakker. Imellem sig har de vendt et bord den rigtige vej, og på det har de stillet en termokander og lidt morgenbrød. Trods nye lokaler går livet i Frivilligcenteret Helsinge videre.

I mandags var det store flyttedag for ansatte og frivillige i centeret, der hidtil har haft til huse i en ældre bygning ved Møllestien. Men grunden er solgt, bygningen bliver snart fortid og efter en del usikkerhed om fremtiden er Frivilligcenter Helsinge nu rykket ind i lokaler ved Tinghuset på Vestergade 4 i byen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er dejligt med den her solide bygning, og her er et stort rum, det havde vi ikke før, siger Rikke Njust, leder af Frivilligcenter Helsinge.

Det nye sted med et væsentligt større lokale giver mulighed for nye typer af arrangementer og aktiviteter, og flere ideer er allerede på vej til at blive til virkelighed, fortæller hun.

- Vi kan for eksempel lave et yogahold, det var der ikke plads til noget sted i den gamle bygning, siger Rikke Njust.

Samtidig glæder hun sig over, at Frivilligcenteret med placeringen lige ved Lidl-supermarkedet får en mere synlig placering i bybilledet.

- Jeg er glad for, at vi er flyttet ud af baggården. Vi lå gemt lidt af vejen, men her ligger vi mere synligt, siger hun.

Frem til flytningen havde Frivilligcenteret fået ekstra plads i form af lån af en ubenyttet nabobygning. I forhold til det, får de frivillige nu samlet set mindre plads. Det ser i første omgang ud til at ramme projektet 'Mad til Alle', som fordeler overskudsmad til værdigt trængende. Lige nu er der ikke plads til, at de kan have et udleveringssted på den nye lokation. Det håber Rikke Njust dog løser sig ved, at en tilstødende garage-lignende bygning kan indgå som del af centeret.

Mens de nye lokaler giver nye muligheder, ser Frivilligcenteret ikke ud til at få opfyldt et mangeårigt ønske om at slippe for husleje.

- I kommunens udkast til en kontrakt er vi i hvert fald ikke blevet huslejefritaget, siger Rikke Njust.

Huslejen ser lige nu ud til at forblive på samme niveau som tidligere.

- Vi havde håbet og håber stadig, at vi bliver fritaget for husleje ligesom alle andre, siger hun.

Til at gennemføre flytningen og gøre de nye lokaler klar, blandt andet til ombygning af et køkken, er dog blevet bevilliget 125.000 kroner fra kommunekassen.