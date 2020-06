Tina Nørgaard (th.) sammen med Tina Laugesen fra Tomatdatabasen

Send til din ven. X Artiklen: Frivilligcenter er åbnet - og flytter snart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frivilligcenter er åbnet - og flytter snart

Gribskov - 10. juni 2020 kl. 16:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frivilligcenter Græsteds resterende dage på Holtvej i Græsted kan tælles på få hænder. Mandag åbnede centeret efter en lang coronanedlukning, men kun for en kort bemærkning. I juli er der sommerferie i centeret, mens det samtidig skal rykke til nye lokaler og bo i samme hus som Gribskov Lokalarkiv. Planen er at åbne i de nye lokaler den 3. august.

- Det giver rigtig mange nye muligheder, at vi får en placering midt i Græsted ved skolen, biblioteket, kirken og kroen. Vi kan hurtigt besøge hinanden og udnytte hinandens lokaler. Det vil også synliggøre frivilligcenteret, at det er muligt at lave fælles arrangementer på en nemmere måde, fordi vi er sammen fysisk. Så hvis der sker noget i Frivilligcenteret, kan man samtidig kigge ind på biblioteket, og omvendt, siger leder af frivilligcenteret, Tina Nørgaard.

Hun har ellers været godt tilfreds med de nuværende lokaler og ikke mindst adgangen til offentlig transport, der ikke bliver lige så nem, som den er i dag, hvor centeret ligger lige ved en station.

- Men vi ligger omvendt også meget for os selv, som det er i dag, siger hun.

Kontakt under corona

Mens centeret har været lukket ned, har man alligevel rakt hånden ud til brugerne, fortæller Tina Nørgaard.

- For at holde kontakten til medlemmerne, har vi planlagt en tomatfestival. Medlemmerne har under nedlukningen kunnet få en gratis tomatplante, og til efteråret vil vi lave en festival, hvor man måske kan smage hinandens tomater, siger Tina Nørgaard.

Interessen for at få en tomatplante har været stor, fortæller hun.

- Vi har delt 94 planter ud. Så det har været en mulighed for at kontakte medlemmerne og finde ud af, hvordan det går, og om der er nogen, der har det specielt. Mange har været glade for, at der skete noget andet og lidt sjovt, siger hun.

I den forbindelse holder vi også tomatcafé 15. juni, hvor man kan komme og få tips og tricks til at få succes med tomatplanter, siger hun.

Tilmelding caféen er nødvendig på kontakt@frivilligcenter-graested.dk eller telefonnummer 4939 4930. Max 10 deltagere efter først til mølle.

can