Frivilligcenter Græsted inviterer kvinder på tur

- Baggrunden for, at vi vælger at vise kvinderne netop Munkeruphus er, at det er et utroligt smukt sted som på fineste vis kombinerer natur og kultur. At byen hedder Dronningmølle - og vi skal igennem Dronningekløften - det gør bare det hele lidt sjovere, udtaler eventkoordinator Gitte Ernst i en pressemeddelelse.