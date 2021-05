René Saabye og hans ansatte har haft travlt lige siden frisørerne igen kunne slå dørene op for kunderne. Foto: Anna hjortsø.

Frisørerne står klar igen: Må køre med skiftehold

Mange har glædet sig til, at frisørerne igen slog dørene op. Det kan også mærkes hos Salon Saabye på Nytorv i Helsinge.

Gribskov - 05. maj 2021 kl. 15:34 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Der er fyldt op i frisørstolene hos Salon Saabye på Nytorv i Helsinge denne mandag formiddag.

Siden 6. april har man igen kunnet få lokkerne klippet hos frisørerne, og der har i den grad været travlt lige siden, fortæller salonens indehaver, René Saabye.

- Kunderne er glade, når de kommer og glade, når de går. Så vi er kommet rigtig godt i gang, siger han og peger på, at mange har benyttet sig af tidsbestilling på nettet, hvilket har været en fordel, da der var stor interesse for at sikre sig en tid, lige da det blev meldt ud, at frisørerne atter kunne byde kunderne velkommen.

- Onlinebookingen har taget det meste af trykket på tidsbestillingen, og vi har ikke mærket så meget til, at systemet var under pres, siger han.

Den første bølge af kunder var massiv, og interessen er stadig stor - det er lidt som en bølge nummer to af kunder, lyder det fra indehaveren.

René Saabye forklarer, at salonen derfor må køre med skiftehold for at kunne imødekomme den store interesse for at komme til frisør, og samtidig kunne overholde kravene om afstand - og sikre sig, at kunderne kan føle sig godt tilpas.

- Vi har åbent fra 08.00-20.00, så vi kører med skiftehold for at undgå, at der er for mange i salonen ad gangen. På den måde kan vi sprede arbejdstiden ud og sørge for, at kunderne føler sig godt tilpas. Så det er en af de største forandringer ved denne genåbning, at vi har måttet nytænke vores åbningstider fuldstændigt, siger han.

