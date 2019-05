Fremtidens boliger i ny studieby

Et bæredygtigt byggeri med midlertidige boliger, hvor æstetik, livskvalitet og fællesskab er i fokus. Det er tankerne bag de kommende 30 kollegieboliger til de elever, der skal gå i den nordatlantiske klasse på Gribskov Gymnasium til sommer. Arkitekten bag Studiebyen, som byggeriet kommer til at hedde, er Bo Benzon fra Arkitekturministeriet, der har en fortid hos BIG - Bjarke Ingels Group. Og han ser det som fremtidens måde at bo på, da man både tænker i social, økonomisk og klimamæssig bæredygtighed.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her