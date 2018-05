Det er kun en mindre del af området - i toppen af billedet, der nu søges om dispensation til at ophæve strandbeskyttelseslinjen for.

Fredet område i Gilleleje tages ud

Gribskov - 15. maj 2018 kl. 04:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Det fredede område ved Gilleleje Veststrand bliver der ikke rørt ved.

Det stod klart under gårsdagens byrådsmøde i Gribskov, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Strandbeskyttelseslinjen fastholdes for en stor del af Veststranden.

Byrådet skulle mandag tage stilling til, om et større område ved Veststranden skulle indgå i en dispensationsansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen. Men efter den seneste uges debat besluttede alle medlemmer på nær Michael Hemming Nielsen (Ø) at trække det fredede område ud. Michael Hemming Nielsen plæderede for, at man skulle vente med dispensationen og dermed altså helt undlade at forsøge at få strandbeskyttelseslinjen ophævet.

Debatten og frygten hos borgere i Gilleleje opstod, fordi der med ophævelse af strandbeskyttelseslinjen kan åbnes for byggeri i området. Det er samme sted, som der i 2015 var planer om at opføre et stort hotel, det såkaldte New Nordic Coast projekt.

Gribskov Kommune har ingen aktuelle planer for området, men ønskede at reservere det til fremtidig udvikling. Det fredede område var medtaget, lød argumentet, fordi det med en ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ville gøre det nemmere at genopføre for eksempel en stormskadet badebro.

Dispensation skal være indgivet til miljø- og fødevareministeriet den 1. juni.

Det oprindeligt udlagte område er ejet af Gilleleje Havn, Gribskov Kommune og Strandbakkeselskabet. Strandbakkeselskabet ønsker ikke, at strandbeskyttelseslinjen på det fredede areal ophæves - og det bliver den altså heller ikke nu,

Pernille Søndergaard, fmd. f. udvikling By og Land og Morten Ulrik Jørgensen, begge NG, fastholdt vigtigheden af at reservere et område, hvor erhvervshavnen har mulighed for at vokse.