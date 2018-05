"Næsen" og de to skraverede områder efter er det sted på området, hvor der kan bygges. Resten af det farvede område er fredet.

Fredet område forbliver fredet

Gribskov - 09. maj 2018 kl. 11:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gilleleje: Gribskov Kommune agter at sende en ansøgning om en ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ved Vesterstrand i Gilleleje. Skulle ansøgningen og dermed dispensationen blive godkendt, kan der fremover blive bygget på området. Det drejer sig dog ikke om hele det markerede område.

Således er tre fjerdedele af området fredet, og det ændrer en dispensation ikke synderligt ved.

- Som jeg er orienteret, må man bygge en badebro eller lignende ud fra det fredede område. Det er også vigtigt, at der er det her rekreative område, siger Pernille Søndergaard (NG), formand for udvalget for Udvikling, By og Land, som havde sagen til behandling, inden den blev sendt videre til Økonomiudvalget.

Her blev det enstemmigt vedtaget, at man vil ansøge om en ophævelse af strandbeskyttelsen. Michael Hemming Nielsen (EL) stemte for, da dispensationen ikke gælder det fredede område.

- Det må der ikke røres ved. Ellers havde jeg stemt imod. Så efter de oplysninger, jeg har fået, synes jeg umiddelbart, det er ok, at vi søger om dispensationen. Efterfølgende skal vi jo lave en lokalplan, vi skal behandle, siger Michael Hemming Nielsen, som dog heller ikke er fortaler for et stort hotelbyggeri, som det der tidligere har været lagt op til.

- Der skal ikke bygges en seks-etagers klods, men hvis man kan lave noget, der passer godt i havnens og byens miljø, så vil jeg vurdere den konkrete sag, siger han.

Der er ikke specifikke planer om byggerier endnu, men dispensationen giver mulighed for fremtidige byggerier, og den mulighed vil man ikke lade forpasse.

- Det er ikke os som kommune, der ejer området, men vi skal understøtte, at der er mulighed for vækst og udvikling. Det handler om fremtidssikre og sigte længere end bare de næste fire år, lyder det fra Pernille Søndergaard.

Sagen ventes endegyldigt vedtaget på byrådets møde mandag aften.

