Bjarne Pedersen - orienterer de cirka 300 medlemmer om sin beslutning. Foto: Allan Nørregaard

Fratrådt V-formand forklarer medlemmerne, hvorfor han går

Gribskov - 06. september 2019 kl. 11:23 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den fratrådte formand for Venstre i Gribskov, Bjarne Pedersen, forklarer i et brev til medlemmerne, hvorfor han melder sig ud af partiet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den nuværende bestyrelse af Venstre i Gribskov fortsætter med den tidligere næstformand Torben Bo Dencker som konstitueret formand frem til den ordinære generalforsamling i februar næste år.

Bestyrelsen var torsdag aften indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor Bjarne Pedersen, der blev valgt som formand ved generalforsamlingen i 2018, meddelte at han med omgående virkning nedlagde sit hverv som formand og at han samtidig melder sig ud af partiet Venstre.

Bjarne Pedersen var en af Venstres få lokale partiformænd, som inden sidste weekends møde i venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse offentligt tilkendegav, at han bakkede op om Lars Løkke Rasmussen som landsformand og statsministerkandidat for Venstre.

Inden Bjarne Pedersen åbnede det lokale bestyrelsesmøde havde han forfattet et brev, som han samme aften sendte ud til de cirka 300 medlemmer. Gribskov-afdelingen er en af Hovedstadsregionens største partiforeninger.

Medlemsbrevet har denne ordlyd:

»Med omgående virkning har jeg trukket mig som formand for Venstre i Gribskov og melder mig ud af Venstre.

Hvorfor nu det? Jo, på grund af min oplevelse i lørdags i Hovedbestyrelsen. Danmarks dygtigste politiker og formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, blev af forretningsudvalget i fredags reelt tvunget til at trække sig, hvis han skulle gå med selvrespekten i behold. Ingen afstemning - bare pres! Landsmødet har valgt (og genvalgt) ham, men får ikke muligheden for at tage stilling til en fremtid med ham.

Da vi i hovedbestyrelsen mødte ind lørdag morgen, havde jeg forberedt et indlæg til fordel for Lars Løkke på baggrund af, at vi i foreningens bestyrelse havde vedtaget en enstemmig opbakning til ham. Men sådan skulle det ikke gå.

Lars bød velkommen og beklagede, at situationen var som den var og fortalte, at det var mod hans vilje, men at der nu var en helt anden dagsorden. Lars ville en åben politiske drøftelse på landsmødet som foreningens højeste organ og derefter kunne man så tage stilling til formand og næst-formand (ret logisk efter min mening), men det ville et markant flertal i forretningsudvalget ikke. De ønskede ikke debat!

Eller som Birte Rønn Hornbech udtrykker det: "Man forsøgte at presse ham ud ved at sige, at han ikke må sige noget. De frarøvede ham en demokratisk mulighed for at sige noget, fordi de ikke turde et demokratisk valg. De ville bare rive ned uden at kunne bygge op."

Lars forelagde derefter det forslag til politisk landsmødeudtalelse, som han havde forberedt, men ikke kunne komme til at forelægge og reelt fratog man ham alle beføjelser og muligheder som formand. I stedet afholdes der ekstraordinært landsmøde den 21.9., hvor Lars i øvrigt har 25 års jubilæum som medlem af Folketinget. Derefter forlod han mødet.

Nu var det pludselig ikke længere det indkaldte hovedbestyrelsesmøde, men et møde, hvor dags-ordenen helt var ændret. Nu var det alene et forslag om et ekstraordinært landsmøde, hvor der skal vælges formand og næstformand - ingen politisk drøftelse, ingen debat. For at fuldende den demokratiske massakre så får landsmødedeltagerne ikke mulighed for at tage ordet. Sådan har et massivt flertal i forretningsudvalget reelt taget demokratiet fra medlemmerne, og hvor er de henne i forretningsudvalget? Hvorfor forklarer de sig ikke? Hvorfor har de ikke længere travlt med at komme i medierne?

Kristian Jensen meddelte efterfølgende, at han ikke stillede op som hverken formand eller næstformand.

Jeg er ked af at stoppe som formand i vores lokalforening, men det er desværre konsekvensen. Jeg vil ikke vil være medlem af partiet Venstre med det jeg oplever som disrespekt for det almindelige demokrati. En disrespekt der udvises af ganske få medlemmer i virkeligheden. Først var det reelt hovedbestyrelsen og siden de 850 delegerede på landsmødet, der er sat ud af spillet.

Tak for tilliden og opbakningen undervejs.«