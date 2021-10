Fra tirsdag kan du stemme til kommunalvalget

Mandag var sidste frist for at opstille kandidater, og den endelige liste med i alt 108 kandidater er nu klar.

Peter Agerbo, som i august sagde, at han ville stille op under navnet Moderaterne i Gribskov, er ikke på kandidatlisten. Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, som også har valgt navnet Moderaterne til sit nye parti, tog afstand fra Peter Agerbos planer, og det har muligvis fået ham til at trække i land.

- Vi forudser, at flere vil brevstemme i år, så det forbereder vi os på. Med vinterens generelle sygdomsbillede forventer vi, at der kan være en forøget smitterisiko - og at flere derfor ønsker at brevstemme. Vi kunne også se ved folketings- og EU-valget i 2019, at der var en stigning i antallet af borgere, der ønskede at brevstemme, siger specialkonsulent Alice Ballin, Gribskov Kommune.