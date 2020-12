Der blev mandag arbejdet hurtigt på rådhuset for at blive klar til at sende medarbejdere på hjemmearbejde allerede tirsdag. Foto: Allan Nørregaard.

Send til din ven. X Artiklen: Fra store julefrokoster til ingenting: Borgmester bekymret for restauranter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra store julefrokoster til ingenting: Borgmester bekymret for restauranter

Gribskov - 07. december 2020 kl. 12:40 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

En overrasket borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) blev mandag indkaldt til møde med sundhedsministeren sammen med 37 andre kommuner på Sjælland. Han var ellers gået til weekend, uden at være en del af de 17 kommuner, der hørte under de ekstra corona-restriktioner, som var blevet meldt ud i sidste uge.

- Det har overrasket os lidt, at vi er en del af det her. Men vurderingen er, at man ser hovedstaden i en helhed, hvilket giver mening i nogen grad, siger han.

På mødet kunne han konstatere, at Gribskov Kommune var kommet med i puljen af kommuner, der nu står over for en delvis nedlukning. Konkret betyder det, at elever fra 5. klasse og op samt ungdomsuddannelser sendes hjem fra onsdag. Derudover lukker al kultur, herunder teatre, idræt og svømmehaller. Også restauranter, barer og caféer lukker for servering inde og ude.

- Det, der særligt bekymrer mig, er, at de unge nu bliver sendt hjem og ikke kan komme i fritidstilbud heller. Også erhvervslivet i form af restauranter og caféer bliver hårdt ramt, fordi de også måtte lukke ned i foråret og blev sindssygt hårdt ramt, og nu må lukke ned for anden gang, siger borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov).

- Det bekymrende er, at mange restauratører er gået fra at skulle huse større julefrokoster til mindre julefrokoster, og nu er vi der, hvor man ikke engang kan få en sildemad på en restaurant sammen med familien. Og med al respekt for take away, så er det en helt anden omsætning, fordi meget af omsætningen ligger i drikkevarerne. Så det er ikke den bedste gave til erhvervslivet, siger han.

Han opfordrer folk til at huske at handle lokalt, så samfundet ikke lukker helt ned.

På rådhuset blev der efter mødet arbejdet hurtigt med henblik på at sende alle ansatte med funktioner, der ikke er kritiske, hjem - allerede fra tirsdag.

- Der skal arbejdes hurtigt. Alle embedsmænd er forsvundet med deres computer, siger han.

Borgmesteren har forståelse for, at det er nødvendigt at lukke ned nu.

- Det er ikke os, der laver lovene, det er folketinget, og vi skal rette os efter det. Så kan man mene, hvad man vil. Men lige nu gør vi, som der bliver sagt, og det er klart, at vi skal handle med de stigende smittetal, vi ser. Men derfor kan man godt være bekymret for de unge mennesker. Jeg har selv et barn på gymnasiet og en i 9. klasse, og de var ikke meget værd her til morgen, da de hørte, at jeg skulle deltage i dette møde, fortæller borgmesteren.