Se billedserie Sigurd Kongsgaard viser rundt på plastsnedkeriet, der nu hører hjemme i Gribskov. Foto: Camilla Nissen.

Fra laboratorieudstyr til museumsmontrer: Særlig virksomhed er rykket til Gribskov

Gribskov - 12. august 2021 kl. 10:12 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Laboratorieudstyr, montrer til museer og dørskilte til hospitaler - samt specielle særopgaver, som en kæmpe rød stjerne til DR Pigekorets julekoncert og en talerstol til Anders Fogh.

Det er nogle af de mangeartede opgaver, som Danmarks ældste plastforarbejdende virksomhed, Brønnum Plastsnedkeri på Gillelejevej i Esbønderup, kan løse. Det fortæller administrerende direktør og ejer, Sigurd Kongsgaard, da han viser rundt på fabrikken.

Ifølge Kongsgaard findes der kun 3-4 af denne typer virksomheder i landet, og nu er en af dem altså placeret i Gribskov, hvor Brønnum Plastsnedkeri har haft til huse siden efteråret. Tidligere lå virksomheden i Rødovre, men sammen med de to medejere Michael Tvermoes og Michael Mansa, besluttede Kongsgaard, at tiden var inde til at rykke nordpå. Blandt andet med et mål om at skabe arbejdspladser i Gribskov Kommune, hvor to af ejerne, Kongsgaard og Michael Mansa, selv bor - og hvor de også er involveret i boligprojekter, som Møllebakken i Helsinge.

- Vi havde planer om at flytte som en del af vores strategi, og da corona kom, og vi ikke fik en eneste mail tre uger i streg, besluttede vi at forfølge strategien og flyttede fra Rødovre til Gribskov. Vi havde bygningen i forvejen, så det var bare et spørgsmål om at sætte kælderen i stand, siger Sigurd Kongsgaard. På samme matrikel ligger nemlig virksomheden Metacoat, som har samme ejere.

Nu er der så kommet yderligere syv arbejdspladser til matriklen.

- Missionen er nu at komme ind i det lokale miljø og få fat i mulige kunder, såsom museer, butikker mm., fortæller Sigurd Kongsgaard.

Han peger på, at det blandt andet er en langt lavere husleje i Gribskov, der har gjort kommunen attraktiv for virksomheden.

- Huslejen er en af de store poster, og vi betalte 70.000 kroner om måneden i Rødovre. Her er det nærmest halvdelen, siger Kongsgaard.

Plads til flere Men også et ønske om at gøre en positiv forskel for den kommune, han bor i, tæller med i regnskabet.

- Vi er ikke interesseret i at gå ind i politik, men vil gerne bidrage på erhvervssiden - det er det, vi har beskæftiget os med hele livet, siger han.

Borgmester Anders Gerner Frost er også inviteret til rundvisning på virksomheden. Han glæder sig over, at valget er landet på Gribskov.

- Vi får skabt arbejdspladser i kommunen på den her måde, og det er vigtigt, så folk både kan bo og arbejde her. Det kan også være, at man bor i en anden kommune, men vælger at flytte herop, når man får et job her, og på den måde kan man få en hel familie hertil, siger Anders Gerner Frost.

- Og den her virksomhed er så oven i købet ejet af mennesker, der brænder for Gribskov og gerne taler kommunen op. De har et ønske om at gøre Gribskov til et federe sted at bo, siger han.

Han peger på, at der er plads til flere af netop denne type virksomheder i kommunen.

- Vi har flere steder i kommunen, som kan rumme industri til en billigere penge end Hillerød, hvor priserne også er stukket af. I områder som Stæremosen i Gilleleje og Mestervangen i Græsted ligger der mange bygninger, som egner sig til den type håndværks-erhverv.

Gribskov Kommune har de seneste år døjet med lave placeringer i erhvervsklima-målinger fra Dansk Erhverv og Dansk Industri - blandt andet som følge af, at infrastrukturen ikke er optimal. En længe ventet forlængelse af Hillerødmotorvejen er noget af det virksomhederne efterspørger. Og Sigurd Kongsgaard er da også enig i, at infrastrukturen kunne være bedre.

- Men der er mange parametre at måle på, og for os handler det også om, at vi gerne vil bygge på gode relationer her i kommunen. Vi vil også gerne have en bedre infrastruktur, men spørgsmålet er også, hvad der kommer først? For kommer der flere virksomheder og borgere til kommunen, kommer der nok også mere pres på for at forbedre infrastrukturen, siger Sigurd Kongsgaard.