Fra karriere-tandlæge til indianer-spiritualitet

Her kan man høre Peter Tillge fortælle om at omlægge sit liv fra karrieretandlæge til åndfuld tandlæge med indianer-spiritualitet som ledelys.

Han vil fortælle om at sætte handlekraft bag længslen efter klarere mål i livet.

"Når vi ønsker og er klar til at lave den bevidste forandring i vores livsindstilling, kommer vi tættere på vores åndelige kerne og får større vitalitet," udtrykker Peter Tillge det.

I praksis betyder det, at der på Peter Tillges tandlægeklinik gælder respektfuld kommunikation og ingen sårende sprogbrug uanset race, religion, køn eller titel. I løbet af arrangementet vil Peter Tillge gennemføre enkelte øvelser sammen med deltagerne.

Tilmelding senest mandag 18. oktober ved at betale 30 kr. (50 kr. for ikke-medlemmer) via MobilePay 38006. Der kan også betales kontant ved indgangen ved tilmelding på formand@ramhuset.dk.