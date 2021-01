Oliver Møllenberg vil nu i byrådet. Foto: Mads Hussing.

Fra boksering til byrådssal: Ung bokser vil ind i politik

Gribskov - 15. januar 2021 kl. 17:40 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Oliver Møllenberg er et navn, man forbinder med boksning - ikke politik. Men det kan måske ændre sig efter kommunalvalget i november i år. I hvert fald stiller den unge professionelle bokser fra Gilleleje nu op til valget for borgmesterpartiet Nytgribskov. En nyhed, han offentliggjorde på et pressemøde torsdag, og som Nytgribskov livestreamede.

- Jeg har en stor nyhed. En nyhed, der er stor for mig rent personligt. Jeg har besluttet mig for at stille op til kommunalvalget for Nytgribskov, sagde han og nævnte, at han det seneste halve år har været i dialog med borgmester Anders Gerner Frost.

- Der er plads til forskellige meninger og personligheder i Nytgribskov, og derfor har jeg valgt at stille op for Nytgribskov, sagde han.

Han kom ind på sin lokale forankring i kraft af, at han har boet i Gilleleje, siden han var otte år. Han er i dag 20 år.

- Da jeg var 18 år blev jeg professionel bokser, og derved traf jeg en svær beslutning om at rette al fokus på boksning og lod den videre uddannelse vente. Jeg står nu midt i drømmen. Jeg blev professionel dansk mester i december 2020, og for mig er det vigtigt, at man går efter sine drømme. Det værste er, når et ungt menneske ikke har ambitioner. Den modløshed påvirker mig, og jeg er sulten efter at hjælpe de mennesker, der har det sådan. Det er min drivkraft og derfor jeg har valgt at gå ind i lokalpolitik, sagde han og pegede på, at der er plads til flere unge i politik.

- Tiden må vise, om jeg bliver valgt ind. Men jeg mener, at man i byrådet bør afspejle lokalsamfundet og der er mangel på unge i byrådene, ikke bare i Gribskov, men på landsplan, lød det.

Oliver Møllenberg fortalte også om sin farfar, der er på plejehjem, og sin lillesøster på 11 måneder, der er i vuggestue, hvor han har oplevet grædende børn og pædagoger, der har nok at se til.

- Det giver stof til eftertanke, sagde han.

Derudover vil han gerne se på, hvad man kan gøre for at skabe sunde fællesskaber og bedre sportsfaciliteter.

- Jeg er ikke ekspert, men jeg er nysgerrig og motiveret for at gøre en forskel for kommunen.

Borgmester Anders Gerner Frost deltog også ved mødet.

- Jeg er beæret over at møde et ungt og engageret menneske som Oliver. Alle os, der følger ham i det sportslige ved, at han er målrettet og engageret og jeg tror, han kan bidrage med noget. Jeg er optaget af, at vi udvikler vores kommune, og det tror jeg kun, vi kan, hvis vi hele tiden er klar til at omstille os og gøre tingene på en anden måde - og her tror jeg, at Oliver, som er ung og målrettet og professionel sportsudøver kan bidrage med noget helt fantastisk, sagde han.