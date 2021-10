Fra biodiversitet til lego: Naturfag fejret på skole

Se billedserie Store elever fra 10. klasse underviste mindre elever i at bygge et insekthotel under naturfagsfestivalen.

Gribskov - 01. oktober 2021 kl. 17:15 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Hvad er biodiversitet, og hvordan man man selv gøre noget for at styrke den? Det var årets tema for den nationale Naturvidenskabsfestival, og på Nordstjerneskolen i Helsinge blev der gået helhjertet til værks. Her havde 10. klasseelever gjort klar til forandring af udendørsarealet ved skolen, som fremover skal være en varieret biotop med vilde blomster og en lille sø. Eleverne stod klar til at fortælle om projektet til de mindre elever, hvor de også fortalte, hvordan man laver et insekthotel for at fremme biodiversiteten.

Målet er blandt andet at give eleverne en fælles oplevelse på tværs af årgangene, og en forståelse af at grønne arealer ikke bare er grønne arealer, men at natur rummer stor forskellighed, lyder det fra lærer Theis Jenstrup Horneman, som viser rundt på arealet. Området ved Nordstjerneskolen har tidligere været indrettet som et bivenligt areal, men det er med tiden groet til i græsarter.

- Vi har fået nogle midler fra Naturfagsfestivalen til at lave en sø, og den er allerede ved at være fyldt op med vand. Og så vil vi i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening lave et område, hvor vi kan lave leslåning, ligesom vi har planer om at lave en nektarbar med blomster og buske, der tiltrækker insekter og sommerfugle, fortæller Theis Horneman og peger på, at man gerne vil inspirere eleverne til at gøre noget derhjemme også.

- Det må gerne dryppe lidt ud i samfundet. Vi vil gerne vise, at man også selv kan gøre noget for biodiversiteten, siger han.

De nye udearealer bliver til i et samarbejde med Gribskov kommune og en lokal biolog. Kommunen hjælper blandt andet med at grave ud til det kommende vandareal ugen op til Naturfestivalen, og en biolog har hjulpet med at lave en plan over, hvordan arealet bedst indrettes til at skabe så meget biodiversitet som muligt.

Lego som læring Også indendørs er der godt gang i naturfagsfestivalen på Nordstjerneskolen - også i en ganske anden boldgade end biodiversitet. Hos 9. S demonstrerer Magnus Mortensen og Tobias Trankjær Knuth, hvordan man vækker lego til live.

På et bord midt i klassen er der således et miniunivers med lastbiler og forskellige andre køretøjer bygget af lego. Disse køretøjer kan programmeres via en computer til at udføre forskellige manøvrer, forklarer de.

Klassen er i fællesskab meldt til en årlig konkurrence i Lego Mindstorm, der finder sted til november i Roskilde. Her skal de bygge lego-modeller og programmere dem, så de kan udføre en række missioner.

- Det handler om at finde nye grønne løsninger inden for transportsektoren i årets konkurrence, forklarer deres lærer Henrik Hansen.

- Og de løsninger, vi finder, kan så også udmøntes i virkeligheden. Vi har undervejs talt med fagpersoner om, hvordan det kunne virke i virkeligheden, forklarer Magnus Mortensen.