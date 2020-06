Fra nordkysten kan man i juli opleve en middag i solnedgangens skær.

Fra Tisvilde til Liseleje: Vil lave Danmarks længste strandmiddag

En strandmiddag der strækker sig over syv kilometer. Det er, hvad der i juli vil blive afholdt på nordkysten

Gribskov - 25. juni 2020 kl. 11:41 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks længste strandmiddag. Hverken mere eller mindre. Det er, hvad eventbureauet PB Action planlægger at afholde. Middagen kommer til at strejke sig hele vejen fra stranden i Liseleje til stranden i Tisvilde. En strækning på syv kilometer.

- I corona-tider må man ikke være sammen med andre, og det kan være hårdt. Men solen skinner stadig, og det skal man huske på. Her kan man komme ud og få en oplevelse i det fri ud over det sædvanlige, siger arrangør Peter Bindner, der fortæller, at fællesspisninger kommer til at leve helt op til corona-retningslinjerne. Bordene bliver blandt andet sat op med 25 meters mellemrum.

Arrangementet kommer til at foregå torsdag den 9. juli fra kl. 18-21. Man skal booke bord på forhånd. Derudover skal man selv medbringe mad, dug, pynt eller hvad man ellers synes, der hører til sådan en middag.

Håbet ved at afholde strandmiddagen er, at endnu flere kan få øjnene op for den skønne nordsjællandske natur.

- Der er så meget fantastisk natur heroppe, som tit bliver overset. Det bliver tit forbigået, hvor skønt her er. Har man stået i lynget og hørt svalen synge, ved man, hvor unikt her er. Det er de oplevelse, vi gerne vil videreformidle. Vi skal huske at nyde den natur, vi har, siger Peter Bindner.

Han fortæller samtidig, at det derfor heller ikke er tilladt at tage boomblastere eller andre musikafspillere med.

- Man må ikke tage grill eller musikafspillere med. Man skal kunne nyde naturen og lyden af bølgeskvulp, mens man spiser, siger han og fortsætter:

- Og så er det unikke, at vi her har en strækning, der ikke bliver afbrudt af huse. Man kan se hele vejen fra Liseleje til Tisvilde. Det bliver noget af et syn.

Det er muligt at booke borde på op til otte personer. Man kan booke bord på strandmiddag.dk. Det er gratis.