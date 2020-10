Se billedserie Christina Holgård Sørensen med de bøger, som hun indtil videre har udgivet. Der er flere på vej. Foto: Camilla Nissen

Send til din ven. X Artiklen: Fra Skattestyrelsen til noveller og børnebøger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra Skattestyrelsen til noveller og børnebøger

Christina Holgård Sørensen er gået fra et job i Skattestyrelsen til at skrive udgebladsnoveller - og nu er hun også blevet produktiv børnebogsforfatter

Gribskov - 31. oktober 2020 kl. 17:38 Kontakt redaktionen

Da Christina Holgård Sørensen fra Kolsbæk var barn, lavede hun sit eget blad om heste sammen med en veninde, som de sendte ud til faste abonnenter. Hendes interesse for at skrive blev altså vakt i en tidlig alder.

- Jeg kunne gode lide at læse hesteblade, selvom jeg ikke selv red særlig meget. Og så lavede jeg også mit eget blad, fortæller hun.

Nu, som 47-årig, er hun vendt tilbage til samme emne: Nemlig hestene. Men det var ikke med børnebøgerne om heste, hendes karriere som forfatter begyndte. En karriere, som på ganske kort tid er blevet en levevej for hende.

Vi spoler tiden et år tilbage. For på det tidspunkt havde Christina Holgård Sørensen arbejde i Skattestyrelsen, og havde endnu ikke skrevet en eneste bog.

- Jeg har altid drømt om at skrive, men aldrig gjort alvor af det. Jeg tænkte, at jeg ikke havde nogen idéer. Jeg havde arbejde i Skattestyrelsen, hvor jeg også arbejdede med sprog - jeg skulle lære de ansatte at skrive i et sprog, som folk kan forstå, fortæller Christina Holgård Sørensen.

Men da der blev talt om at flytte hendes afdeling til Ribe som led i den statslige udflytning, begyndte den gamle drøm at rumstere i Christinas hoved. Hvordan kunne hun komme i gang med at skrive?

- Jeg tænkte lidt over, hvad jeg skulle gøre. Skulle jeg se tiden an eller finde på noget andet? Så kom jeg i tanke om, at jeg ville skrive ugebladsnoveller. Jeg skrev en novelle og sendte ind til Hjemmet. De syntes, jeg skrev godt, men at min historie ikke helt holdt. Så jeg skrev om og sendte ind igen, siger hun.

Flere pseudonymer Hun endte med at få novellen optaget i Familiejournalen i stedet. Og derfra er det gået slag i slag med en hel masse noveller til forskellige ugeblade, i øjeblikket primært Hjemmet. Hun gik først på deltid og derefter stoppede hun helt i Skattestyrelsen, selvom hendes afdeling ikke blev flyttet til Ribe. Og faktisk skriver hun nu så mange noveller, at Hjemmet har givet hende pseudonymer som Ellen Hansen, Thomas Grøn og Frida Jydebjerg.

- Siden har jeg levet af ugebladsfiktion. At skrive noget, som andre kan bruge til noget - det synes jeg, er helt fantastisk, siger hun.

Og som nævnt har hun trods travlheden med novellerne også kastet sig ud i en ny disciplin: Børnebøger om hestepigen Ditte.

- Det er hestebøger, som er beregnet til, at børnene kan læse dem selv. Så det skal være noget, der interesserer dem. Så kan man spørge, om der ikke findes hestebøger nok? Men det synes jeg faktisk ikke. Min datter er 18 år nu, og da hun var yngre, gik hun til ridning. Og når hun skulle finde noget at læse med heste, var der aldrig nok. Derfor tænkte jeg, at det var en god idé at kaste sig over hestebøger, siger Christina Holgård Sørensen.

Inspirationen til bøgerne har hun fået fra det virkelige liv – nemlig datterens rideklub på Søborggård.

- Jeg har tit været med hende derude og kender miljøet og stemningen. Min datter var virkelig glad for at være på Søborggård, og hun synes, at bøgerne er søde, fortæller hun.

Hun har flere bøger i pipeline. Denne gang om Alfred og Olga, der løber orienteringsløb i Tisvilde Hegn.

- For jeg har også en søn, og han er orienteringsløber. Når man løber orienteringsløb, er man afsted uden mor og far og mobiltelefon. Så vi følger i bogen børnene ud i skoven, hvor de farer vild og tror, de møder en zombie, fortæller Christina Holgård Sørensen.

Udover at være forfatter, driver hun virksomheden "Grønt fra Kolsbæk" sammen med sin mand. Parret dyrker deres egne grøntsager og sælger dem om sommeren fra en lille butik, der ligger ved deres bopæl. Hun er vokset op i Udsholt og bor nu i Kolsbæk - og er meget lokalt forankret, da bedsteforældrene til begge sider boede i en radius af fem kilometer fra hendes nuværende bopæl.