Fotoudstilling på Stejlepladsen

Kan borgerne ikke komme til museet, ja så må museet jo komme til borgerne. Hvad de da også nu begynder at gøre. For som led i Museum Nordsjællands strategi om "mere museum uden for murene" åbnede man i denne uge en fotoudstilling på Stejlepladsen ved Gilleleje Havn.

Udstillingen er sat op i samarbejde med Gilleleje Havn og Gribskov Arkiv. Den fine stejleplads ved havnen er det perfekte sted til billedudstillingen, der har havnen, fiskeriet og det maritime miljø op gennem tiden som tema. Hovedvægten ligger på fotografier, hvoraf nogle stammer helt tilbage fra 1880'erne.

Udstillingen er formet som en række nedslag i havnen og fiskeriets historie, der belyses gennem billeder og korte tekster, for eksempel om isvintre, ormestampning og den tidligere så stolte luksusliner 'BLACK PRINCE', der i flere år lå ud for Gilleleje under besættelsen som bombemål for tyskerne.

Man kan også se en række interessante portrætter af fiskere, deres skibe og fangster, lige fra tun og torsk til store sten til havnemoler.