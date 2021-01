Forsvundet i en uge: Her fortsætter politiet eftersøgningen

"Der er omstændigheder, der gør, at vi har grund til at tro, at hun er i nedtrykt tilstand," har politiet tidligere meldt ud.

Politiet opfordrede i weekenden til, at man kigger i haver og skure for at se, om Malene Bruus skulle have taget ophold der. Politiet opfordrer fortsat til, at man tjekker.

Lørdag eftermiddag lød det fra Camilla Priegel, vagtchef ved Nordsjællands Politi:

- Vi har hundepatruljer i området lige nu, og det letter deres arbejde, hvis folk kigger på egen matrikel.

Hvis du har set Malene Bruus eller har andre oplysninger om sagen, ring til Nordsjællands Politi på 114.