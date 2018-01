Afgørelsen i sag om to unge, som er tiltalt for besidelse af våben, ammunition og krudt er udskudt til maj. Foto: Wikimedia (CC)

Forsvarer i tvivl om våben kan dræbe: Nu udskydes retssag

Gribskov - 18. januar 2018 kl. 07:08 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Afgørelse i sag om stort fund af våben, ammunition og krudt er udskudt efter at forsvareren i sagen krævede mere dokumentation i retten. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

En 26-årig og en 28-årig mand anklaget for at have fyldt en landejendom med 12 våben, flere end 500 stykker ammunition og over et kilo krudt har fået udskudt afgørelsen af deres sag.

Det besluttede retten i Helsingør onsdag.

Skydevåbnene og det øvrige udstyr blev funder på en landejendom i Vejby under en ransagning i sommeren 2016. De to mænd blev i den forbindelse varetægtsfængslet, men har været frie i perioden op til retssagen.

De to mænd har undervejs i sagen hævdet, at de købte attrapvåben på internettet for at videresælge dem til filmindustrien, og den forklaring gentog de i retten. Det fortæller senioranklager ved Nordsjællands Politi Michael Qvist.

Politiet undersøgelser af våbnene har dog vist, at våbnene kunne bruges til at skyde med.

Men i retten ønskede forsvareren at få flere oplysninger om testene af våbnene, særligt om skudene fra dem kan være dræbende. Derfor valgte retten at udskyde afgørelsen af sagen mens der fremskaffes flere data, og der er derfor planlagt et nyt retsmøde i maj.

Politiet har ikke kendskab til, at de to mænd skulle have tilknytning til bandemiljøet, og mændene er heller ikke kendte ansigter hos ordensmagten, har Michael Qvist tidligere fortalt. På den ene af mændenes telefon er der dog fundet et foto, hvor manden poserer på en motorcykel mens han er iklædt en trøje med banden Satudarahs logo.

