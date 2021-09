Den første NGK-klasse 3. n er for få uger siden landet på Grønland, hvor de skal afslutte deres gymnasieforløb.

Forsøg forlænges: Vi er ovenud glade

Gribskov - 09. september 2021 kl. 13:41 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Siden 2019 har gymnasieelever fra Færøerne, Island og Grønland fundet vej til Gribskov Gymnasium for at samles i en Nordatlantisk gymnasieklasse (NGK). Denne særlige måde at tage sin studentereksamen på var i første omgang en forsøgsordning for en tre-årig periode, men har nu fået lov af Undervisningsministeriet til at fortsætte yderligere tre år, oplyser Gribskov Gymnasium.

- På de fire gymnasier i Danmark, Færøerne, Island og Grønland, som sammen har skabt NGK, er vi ovenud glade. For de elever, som allerede nu har haft chancen for et helt anderledes gymnasieforløb med internationalt udsyn så det for alvor kan mærkes, har oplevelsen været helt unik. De lever tæt sammen med elever fra alle fire lande, samtidig med at de hopper fra land til land og lærer de forskellige kulturer at kende, lyder det fra gymnasiets uddannelsesleder, Trine Nybroe.

Hun fortæller, at man allerede for et års tid siden søgte om tilladelse til at forlænge forsøget.

- Men da fik vi at vide, at man på grund af corona ikke kunne tage stilling til ansøgningen på det tidspunkt. Så vi er meget taknemmelige for, at vi nu har fået at vide, at vi får lov at fortsætte. Det havde været ærgerligt, hvis vi skulle stoppe forsøget nu - også når vi har været ramt af corona undervejs, og der var elever, der måtte rejse hjem sidste år. Vi håber, at det bliver et permanent tilbud på et tidspunkt, siger hun.

Lige nu er der tre klasser i gang på samme tid i 3 forskellige lande: Grønland, Færøerne og Danmark.

- Når de tre år i den nordatlantiske klasse er gået, regner vi med, at eleverne vil sidde inde med nogle helt særlige tværkulturelle kompetencer, som sammen med deres biotek-studieretning vil kvalificere dem stærkt til både studier og jobs i Norden. De vil have kontakter i fire lande, og de vil have lært meget om at begå sig i forskellige kulturer, siger Trine Nybroe.

Den mulighed er nu også åben for yderligere tre årgange.

Fristen for optagelse af elever til årgang 2022-2025 er 1. marts 2022