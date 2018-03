Se billedserie Der er nok p-pladser i Helsinge midtby. De er bare forskelligt udnyttet med pres på omkring råshuset og flere ledige pladser ned mod VP-torvet og parkeringen på den anden side af gågaden ud mod Gadekærvej. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Forslag skal afværge nyt p-kaos

Gribskov - 15. marts 2018 kl. 18:04 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da arealerne omkring Møllebakken nu er solgt til byudvikling forsvinder op til 150 offentlige p-pladser til april måned, er planerne om at etablere erstatningsparkeringspladser ved rådhuset i fuld gang. I denne uge skal udvalget for Udvikling, By og Land tage stilling til, hvilken model udvalget kan anbefale over for byrådet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Skal det være en begrænset løsning, hvor man nøjes med at skabe et antal ekstra pladser på den eksisterende p-plads ved rådhuset, eller skal man inddrage op til fire områder på de grønne områder omkring rådhuset for at af skabe mellem 46-65 nye pladser - enten i form af pladser med grusunderlag eller befæstede overfalder.

Den eksisterende parkeringsplads ved rådhuset rummer 149 p-pladser + 2 handicap-pladser. Kommunens administration vurderer, at der er behov for 170 plus 25 pladser. Hvis der derfor etableres 46 nye pladser vil behovet for p-pladser for rådhusets personale og besøgende lige akkurat være dækket. De 46 nye pladser er derfor også administrationens anbefaling.

Udvalgsformand for Udvikling, By og Land, Pernille Østergaard, Nyt Gribskov, vil ikke lægge sig fast på en løsning forud for udvalgsmødet.

- Jeg ser til en god dialog på mødet. Men jeg hæfter mig ved, at den undersøgelse af parkeringsforholdene som Cowi har foretaget for os viser, at der i centrum af Helsinge er i alt 1828 offentlige p-pladser og at den højest registrerede belægning var 57 procent - eller 1043 parkerede biler en torsdag klokken 11, siger hun. Undersøgelsen er foretaget ved hjælp af en drone, der har fotograferet hele bymidten fra oven en torsdag og en lørdag, og hvor man så bagefter har talt de parkerede biler. Optællingen viste, at der torsdag klokken 18 kun er 30 procent belægning, og 41 procent optagne p-pladser en lørdag klokken 11.

