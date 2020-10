Forslag: Vælg plejebolig på to dage

Det er også i plejehjemsleverandørerens interesse at have så få tomme boliger som muligt, siger udvalgsformand Birgit Roswall: - Hvis der er for lang tid, hvor der ikke er nogen inde, har de ingen indtjening. Billedet forestiller friplejehjemmet Bavne Ager i Gilleleje. Pressefoto

Gribskov - 16. oktober 2020 kl. 04:00 Af Anna Hjortsø

Hvis man står på venteliste til en plejebolig i Gribskov Kommune, har man fem hverdage til at beslutte sig for, om man vil have den tilbudte bolig eller ej. Men det kan se anderledes ud i fremtiden. Kommunens administration foreslår nemlig politikerne i ældre, social og sundhedsudvalget at nedsætte svartiden til to dage, hvis borgeren eller de pårørende har e-boks.

- Jeg synes, to dage er for lidt, lyder det fra Per Roswall, formand for Ældre Sagen.

- Der kan være mange ældre, der lige skal konferere med deres pårørende. Det er trods alt en væsentlig ændring i folks liv, når de skal skifte bolig. Folk skal have tid til at tænke over det, selvom de er forberedt på at skulle flytte i plejebolig, fordi de har søgt - med hensyn til, hvor de bliver placeret i kommunen i forhold til det ønske, de måske har.

Formand for ældre, social og sundhedsudvalget Birgit Roswall (V) fortæller, at hun har en del spørgsmål til forslaget.

Jeg er lidt bekymret og betænkelig. Jeg har tænkt mig at drøfte det med resten af udvalget, og der er nogle ting, jeg skal have uddybet nærmere, før jeg nikker ja til det, siger hun.

Skal kunne se boligen

I administrationens forslag fremgår det, at borgeren oftest vil modtage tilbuddet torsdag formiddag i sin e-boks og skal derfor give besked om sin beslutning i løbet af mandagen.

- Det vil være naturligt for mange at have pårørende med for at besigtige boligen, og det vil være de færreste, der vil kunne dagen efter om fredagen. De skal så kunne den weekend, der kommer. Jeg kan heller ikke se, om der er taget stilling til, om ejendomsfunktionæren (fra boligselskabet, red.) er disponibel i weekenden. Hvis ikke man kan få fremvist boligen enten lørdag eller søndag, fordi man skal give besked mandag, så ser jeg det ikke som en mulighed at kunne nedbringe svartiden, siger Birgit Roswall.

- Man skal have chancen for at se den bolig, man siger ja til.

Kortere ventetid

Formålet med at reducere svartiden er ønsket om at have færre plejeboliger, der står tomme. Målet er at nedbringe den tid, som boliger står tomme eller ubeboede i med en gennemsnitsperiode på 3-4 uger.

- Det er jeg helt forstående over for, men det er trods alt borgere - ældre borgere - det handler om, siger Per Roswall fra Ældre Sagen.

Man har i mange år været opmærksom på at få nedbragt ventetiden på plejeboliger, fortæller Birgit Roswall.

- Det er vi optaget af at få gjort, så borgerne kan få en plads, når de har brug for det, men spørgsmålet er, om tiden skal tages fra borgerens mulighed for at se boligen. Det er en hårfin balance, siger hun.

Det fremgår også af forslaget, at det lokale handicapråd giver udtryk for bekymring, »da en ufleksibel håndtering af løsningen og mangel på fornøden dialog vil kunne føre til, at nogle borgere ikke vil turde træffe beslutningen eller sige nej på trods af behovet for en plejebolig«.

I forslaget nævner administrationen flere idéer til, hvordan man kan forberede borgeren på det hurtigere svar, herunder at boligvisitationen kan ringe til borgeren eller de pårørende for at fortælle, at tilbuddet er på vej i e-boksen.

- Det kunne så gøre, at det var mere spiseligt med kortere frist, hvis man med det samme kunne ringe til folk, og kunne høre, om det giver store udfordringer -så man måske kan tage individuelle hensyn, siger Birgit Roswall.

Forhåndsbesøg

Det kunne også være en mulighed at borgerne tidligere, når de blev indstillet til at kunne komme på plejehjem, kunne besøge boligerne, nævner Birgit Roswall. Altså inden de blev tilbudt en specifik plejebolig på et af plejecentrene.

- De kan jo ikke ture rundt for at se samtlige plejehjemsboliger på forhånd. Hvis man nu har besluttet, at man gerne vil være på Udsigten i Blistrup, men får tilbudt en bolig i Esbønderup, vil det være naturligt at se boligen, inden man beslutter sig for, at det er den, det skal være, siger ældresagsformand Per Roswall.

Birgit Roswall siger også, at de skal holde sig for øje, at det er borgere, der er ret dårlige, der får tilbudt en plejehjemsplads i Gribskov Kommune.

- Det er måske ikke de mest udfarende på den måde, men de pårørende ville godt kunne tage ud og kigge på plejehjemmene, hvis ikke man kender dem i forvejen.

Ældre, social og sundhedsudvalget skal tage stilling til sagen tirsdag den 20. oktober.