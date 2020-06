Morten Rohde Klitgaard: Vi kan gentænke måden at arbejde på.

Forslag: Fire-dages uge for kommunalt ansatte

Gribskov - 06. juni 2020

Lokallisten Nyt Gribskov, der har borgmesterposten i Gribskov Kommune, foreslår nu, at der bliver arbejdet på at indføre en fire-dages uge for kommunens administrative medarbejdere.

- Det udspringer jo af coronaen, hvor vores medarbejdere har været hjemsendt. Det har vist, at vi godt kan gentænke vores måde at arbejde på, både i forhold til fleksibilitet, arbejdsopgaver og den enkelte medarbejder - og også i forhold til miljøet. Der er ingen tvivl om, at miljøbelastningen er mindre, når man transporterer sig mindre, siger byrådsmedlem Morten Klitgaard (Nyt Gribskov), der står bag forslaget.

Hvad er den primære begrundelse for forslaget?

- Jamen, det er at gøre kommunen attraktiv som arbejdsplads.

Oplever I problemer med det i dag?

- Nej, det gør vi ikke. Men fleksibilitet betyder meget for mange medarbejdere. Og coronatiden har vist, at der godt kan arbejdes effektivt hjemmefra.

Er I ikke bange for, at medarbejderne risikerer at blive mindre effektive?

- Det er nogle af de erfaringer, vi skal kigge på. Men noget kunne tyde på, at der er noget effektivitet at hente. Det er jo vigtigt at sige, at vi ikke nedsætter timetallet. Så der skal leveres det samme.

Nogle faggrupper får ikke muligheden. De bliver måske lidt utilfredse?

- Det er jo derfor, vi taler om de administrative medarbejdere. Vi må jo erkende, at det ikke kan lade sig gøre for alle arbejdsgrupper, for eksempel skolelærere og pædagoger. Men nu tager vi dialogen med de faglige organisationer, siger Morten Klitgaard.

Odsherred har i tre år haft en lignende model. Morten Klitgaard kender dog ikke alle erfaringerne derfra. Han vil nu bede om, at forslaget bliver behandlet som et såkaldt »initiativ-forslag« på det førstkommende byrådsmøde. Derefter skal kommunens hovedsamarbejdsudvalg og de faglige organisationer inddrages for at afdække mulighederne.

Spændende tankegang

Venstres gruppeformand, Birgit Roswall, er ikke afvisende over for forslaget:

- Det er da en spændende tankegang at drøfte. Jeg er enig i, at vi er afhængige af at tiltrække god arbejdskraft. Og kan forslaget bidrage til at tiltrække gode folk, skal vi da ikke afvise det, siger Birgit Roswall.

Hun peger på, at også andre end de administrative medarbejdere kunne blive omfattet:

- For mig at se kunne man sagtens tænke det ind også i hjemmepleje og sygepleje. Det er jeg da ikke afvisende over for. Men nu handler det jo også om: Er det interessant for medarbejderne? Det skal jo helst være interessant for både medarbejdere og arbejdsgiverne, siger Birgit Roswall.

Hun mener, at man ikke kun bør se på fire-dages-uge, men også andre måder at arbejde på:

- Vi vil selvfølgelig sige: Hvad er i det hele taget mulighederne - mere end kun at sige fire-dages-uge? Kunne der være helt andre måder at tilrettelægge arbejdet på? Ved at analysere det nærmere kunne der jo vise sig helt andre løsningsmodeller, som vi slet ikke har tænkt på, siger Birgit Roswall.