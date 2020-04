Formandsskifte hos socialdemokrater

Peter Kay Mortensen er konstitueret formand for Socialdemokratiet Gribskov Øst.

Gribskov - 22. april 2020 kl. 09:23 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet i Gribskov Øst har fået ny formand. På et bestyrelsesmøde mandag trak Carsten Eriksson sig som formand, efter han tidligere på året var blevet genvalgt. Men af helbredsmæssige årsager har han nu bedt om at blive fritaget fra sin formandspost, mens han fortsætter som bestyrelsesmedlem. Peter Kay Mortensen er nu konstitueret formand frem til februar 2021.

Den vigtigste opgave for Peter Kay Mortensen er at køre partiet i stilling til kommunalvalget i 2021. Hos Socialdemokraterne i Gribskov Vest har man peget på Pia Foght som spidskandidat, mens Øst-afdelingen har anbefalet Mikkel Andersen.

- Det er ud fra et synspunkt om, at der skal fornyelse til. Han skal så finde ud af, om han vil modtage vores anbefaling. Vi har endnu ikke vedtaget opstillingsregler, så først skal en ekstraordinær generalforsamling beslutte disse, og det kan vi ikke holde nu på grund af coronakrisen. Så det er svært, for vi vil gerne i gang med processen og have valgt en spidskandidat, siger han og peger på, at partiet lige nu ikke har en »politisk valgt leder,« da Bo Jul Nielsen, tidligere borgmesterkandidat, i denne valgperiode har meldt sig ud af partiet for at blive løsgænger. Der er altså stort behov for at samle partiet - ligesom der skal formuleres en politik, der danner grundlag for opstilling af borgmesterkandidat og øvrige byrådskandidater.

- Jeg håber, vi kan få byrådsgruppen til at virke mere samlet udadtil. Der er et stykke arbejde for at få samlet og styrket partiet. Hvis borgerne spørger, hvad Socialdemokratiet i Gribskov står for, ville det være rart, hvis vi havde et svar, siger Peter Kay Mortensen.

Han ser det også som sin opgave frem mod valget at arbejde for at rekruttere flere nye og unge medlemmer og forsøge at ride på den bølge, som ses landspolitisk.

- Vi må ud og forsøge at rekruttere og få flere til at bakke op om partiet. Vi har jo alle muligheder lige nu, hvor det går godt landspolitisk.

På seneste generalforsamling i Gribskov Øst fik Carsten Eriksson kritiseret den anden socialdemokratiske partiforening Gribskov Vest og beskyldte den blandt andet for ikke at ville samarbejde. Omvendt lød meldingen fra Socialdemokratiet Gribskov Vests formand, Morten Dahlberg, at man ønsker en sammenlægning af de to foreninger, men at man i Øst ikke rækker hånden frem. Peter Kay Mortensen siger således om splittelsen mellem de to afdelinger.

- Der er nogen, der ønsker en sammenlægning af de to foreninger, men jeg har den opfattelse, at vi har ét parti, og det er fællesledelsen, der har ansvaret for byrådsgruppen og lokalpolitikken. Og så synes jeg, det er helt fint, at vi har en lille forening i Øst, som er tæt på medlemmerne og kan lave aktiviteter og skaffe nye medlemmer, og det gør vi bedst ved at være tæt på borgerne. Det er vigtigt, vi er tilstede i lokalsamfundet, siger han.

Peter Kay Mortensen har tidligere haft mange tillidsposter i Socialdemokratiet, senest som medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden. Med sine 72 år kalder han sig selv en overgangsperson og har meddelt, at det er hans sidste periode.