Formand før kampvalg: - Vi er ét Socialdemokrati

Gribskov - 12. juni 2020 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er de to kandidater, der har meldt sig som mulige spidskandidater for Socialdemokratiet i Gribskov, og det er således de to, partiets medlemmer kan stemme på, når en urafstemning snart indledes. Kandidaterne kommer fra henholdsvis partiets afdelinger Gribskov Øst og Gribskov Vest, som indbyrdes har haft et konfliktfyldt forhold siden kommunesammenlægningen. Men partiets fællesformand Ole Mortensen håber, at man med et valg af spidskandidat kan komme videre.

- Vi vil gerne have et valg nu, fordi mange af de ting, der er blevet skrevet om os, er historiske. Selvfølgelig er der stadig to foreninger, men vi er ét Socialdemokratiet. Det bliver fremhævet nu, og så skal foreningerne samarbejde. Det er jo op til medlemmerne selv, hvem de indstiller og melder ind som kandidater, så i teorien kunne alle kandidater jo være fra én forening. Der er ingen regler om, hvor kandidaterne skal komme fra, siger Ole Mortensen.

Han peger på, at han selv er fri af gamle stridigheder.

- Der er en historie, der går tilbage til de gamle kommuner, som jeg ikke har haft nogen indflydelse på. Jeg har været medlem af Socialdemokratiet i 10 år, men jeg har ikke nogen historie tilbage fra kommunesammenlægningen, og derfor blev jeg bedt om at stille op til fællesledelsen sidste år, siger han.

Han erkender, at den opgave som fællesformand, han påtog sig sidste år, har været større, end han havde regnet med.

- Men når det er sagt, vil jeg også sige, at der nu er et ønske om fra alle parter at se fremad. Det sidste år er der sket det, at der er mindre kiggen tilbage og mere kiggen fremad, siger han.

- Vi har gennemført mange gode ting, såsom medlemsundersøgelse og en ny hjemmeside, og mange har ydet en stor indsats for at se fremad.

Nye formænd

Den største forskel er dog, at begge afdelinger af partiet i år har fået ny formand.

- Det synes jeg er positivt. Ikke for at sige noget negativt om de formænd, der har været tidligere, som har gjort et stort stykke arbejde, men det er godt for partiet, at der er kommet nye formænd med en anden indstilling til tingene. Det gør, at der kommer en ny dynamik. Det er desuden to formænd, som kommunikerer godt, og jeg kommunikerer godt med dem, så vi er lidt på rette vej. De to formænd vil gerne samarbejdet og at Socialdemokratiet kommer til at gøre en forskel, siger han.

Den ene formand, Morten Dahlberg fra Gribskov vest, er identisk med det ene bud på en spidskandidat. Gribskov Øst har fået Peter Kay Mortensen som formand, efter Carsten Eriksson trak sig. Eriksson har tidligere selv erkendt, at han var en af de personer, som historisk har været med til at holde en konflikt i live - og har fortalt, at der er personer i partiet, som har svært ved at være i stue sammen.

Valget til posten som spidskandidat håndteres af et kandidatudvalg med fem medlemmer. Kandidatudvalget er nedsat af Fællesledelsen, og udvalget varetager så valget efter nogle faste regler for opstilling og afstemning.

1. juli

Kandidatudvalgets formand, Jesper Moltrup-Nielsen, fortæller, at det forventes, man kan præsentere en ny spidskandidat for Socialdemokratiet i Gribskov 1. juli.

- Der vil være urafstemning den sidste halvdel af juni måned. Teoretisk kan der komme flere kandidater og dermed være behov for at køre en ekstra afstemningsrunde, siger han.

Ifølge Ole Mortensen skal de øvrige kandidater vælges til efteråret.