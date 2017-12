Se billedserie - Hvis man ønsker forkyndelse, bør det foregå uden for skoletiden, siger skoleleder Lars Willers - her fotograferet i det julepyntede fællesrum. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Forkyndelse skal finde sted efter skoletid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forkyndelse skal finde sted efter skoletid

Gribskov - 13. december 2017 kl. 03:17 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis børn og forældre vil have juleafslutning i kirken, må de holde den uden for skoletiden. Sådan lyder det fra ledelse og bestyrelse på Søborg Privatskole ved Gilleleje, som nu på 8. år siger nej tak til at lade afslutningen inden juleferien foregå i Søborg Kirke, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Beslutningen har ingen forbindelse med den beslutning, som nu er truffet på Gribskolen i Græsted om ikke at ville gå i kirke på sidste skoledag inden jul.

- Det står i vores vedtægter, at vi er uafhængig af religiøse og politiske retninger. På det grundlag har vi truffet den beslutning, at skolen og kirken skal være adskilt. Der har siden den beslutning ikke været fremsat ønske fra hverken børn eller forældre om, at vi skal holde en del af juleafslutningen i kirken, siger skoleleder Lars Willers.

- Vi forsøger at uddanne vores børn til at blive demokratiske borgere i et land med trosfrihed, hvor man omgives af mennesker fra mange kulturer og med mange forskellige trosretninger. Hvis forældrene ønsker, at der i denne opdragelse også skal ske en forkyndelse, så er det noget, de selv bør arrangere i børnenes fritid, siger Lars Willers.

Søborg Kirke menighedsråd kunne godt tænke sig, at den lokale skole også ville benytte den lokale kirke til juleafslutning. Ind til videre har man taget beslutningen til efterretning, men i år tilbyder kirken fredag eftermiddag efter skoletid en gudstjeneste for alle i Søborg.

- Det er en prøveballon, der skal vise, om der er interesse for prøve noget nyt, siger menighedsrådsformand Torben Jensen til Frederiksborg Amts Avis, hvor der klan læses mere om sagen.