Forfrossen kvælerslange efterladt i skov

Gribskov - 26. december 2017 kl. 12:54 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det ligner hensynsløs dyrplageri. Den ville aldrig have haft en chance for at overleve, hvis den ikke var blevet fundet, siger indehaveren af Krybdyrinternatet i Kokkedal, Claus Thomsen, som i julen blev kaldt ud på en usædvanlig opgave i Høbjerg Hegn ved Helsinge, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Han blev tilkaldt af Jan Bernth Sørensen, der bor på Hvidekærvej og hver dag går tur med sin hund i Høbjerg Hegn. Denne gang n nåede han kun til indgangen ved skovvejen, da han så noget mærkeligt hænge i kæden op ad den ene røde stolpe:

- Jeg kunne ikke se, hvad det var. Jeg troede først det var en snor, men pludselig begyndte den at bevæge sig ganske langsomt. Så tog jeg en pind og prikkede lidt til den, og så bevægede den sig igen. Så var jeg klar over at det var en slange, men den ligner hverken en hugorm eller en snog, som man af og til kan støde på, siger Jan Bernth Sørensen.

Sammen med en anden skovgæst fandt han først på at ringe til politiet.

- Men de sagde, at det var helt naturligt at se sådan en slange i en dansk skov på denne årstid, men det ville vi ikke tro på. Derfor kontaktede vi Krybdyrinternatet, siger han.

Claus Thomsen kørte straks afsted.

- Enten er den sluppet ud af et terrarium eller også er den sat ud med vilje. Den første mulighed tror jeg ikke på. Der er meget langt til nærmeste hus. Det må være nogen, som er blevet træt af at have den som kæledyr, der har sat den ud. Det vil den ikke kunne klare i denne kulde, siger Claus Sørensen, som tog den lille slange med hjem i varmen.

Der er tale om en amerikansk kornsnog, som er en af de mindste kvælerslange, der findes.

- De lever normalt i amerikanske majsmarker, hvor den fanger små gnavere. For mennesker er den ganske ufarlig. Dens bid er ikke en gang så hårdt som en mus'. Den er blevet meget populær som kæledyr, fordi den kan købes i mange dyrehandler, siger Claus Thomsen.

En fuldvoksen kornsnog får en længde på godt en meter. Den her er lidt over det halve.

- Jeg håber den overlever, men det er for tidligt at sige noget om endnu. Hvis ikke der sket noget med den, vil der nok gå en uge endnu, inden den begynder at tage føde til sig. I første omgang bliver den fremlyst på Dyreværnets hjemmeside, så en eventuel ejer kan melde sig. Hvis ikke nogen melder sig, vil den blive bortadopteret sådan som vi gør ,ed alle de dyr, vi får indleveret. Hvis der skulle være en læser, der har lyst til at give en lille slange eller en skiuldpasse et nyt hjem, skal de bare melde sig. Vi har flere, der venter på nye hjem, siger Claus Thomsen til Frederiksborg Amts Avis.