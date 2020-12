Forfatterspirer udgiver novellesamling

"Den brede - og aktive - deltagelse i Gribskov Bibliotekernes Skriveklub har bevist at de unge bestemt ikke er trætte af bøger. Tværtimod. De brænder for at læse dem, og også for at skrive dem," skriver biblioteket i en pressemeddelelse.

De to forfattere Katja Berger og Thomas Arnt henvendte sig til biblioteket i det tidlige forår med ideen om, at det måtte være muligt for unge mennesker at gå 'til forfatterskriveklub' på lige fod med, at man kan gå til andre former for fritidsaktiviteter.