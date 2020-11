Se billedserie 'Mine stillesteder' af Peter Olesen er lige udkommet. Billedet her er fra Vejby Strand. Foto: Henrik Bjerregrav Foto: Henrik Bjerregrav/© Henrik Bjerregrav

Forfatter viser vej til de stille steder

Gribskov - 13. november 2020 Af Camilla Nissen

Stilheden er en luksus, man skal unde sig selv, og som man bør opsøge. Det mener journalist og forfatter Peter Olesen, der en stor del af året opholder sig i sit sommerhus i Vejby Strand. Han er nu aktuel med bogen 'Mine stillesteder,' der er udkommet tirsdag, hvor han fortæller om de steder rundt om i landet, man kan samle tankerne og finde ro. Herunder netop i sit sommerhus og andre steder i Gribskov Kommune.

- Huset er trukket godt tilbage fra vejen, og der er udsigt til havet, ligesom jeg kan se Blistrup Kirke. Og de eneste lyde, der er her, er blæsten, fuglene - og om sommeren måske naboens maskinpark. På min grund foregår det med håndkraft, siger han.

Han har altid opsøgt stilheden - helt fra barnsben, hvor det i barndomshjemmet i Holbæk var en »uskreven regel, at man tog hensyn til hinanden, ikke mindst, når det gjaldt lyd,« som han skriver i bogen. Og han mener, at vi i forbindelse med coronakrisen har fået øjnene op for forskellen mellem larm og stlhed.

- Før industrialiseringen var det lydene af træsko hen over brosten, man kunne høre. Vi er ikke født til at larme voldsomt. Coronakrisen har vist forskellen mellem larm og stilhed. Der har været mindre trafik og ingen larm om natten. I dag er stilheden en luksus, siger Peter Olesen.

Forskel på stilhed Peter Olesen kommer dog også ind på i den meget personlige bog, at der er forskel på stilheden. Da Peter Olesens far døde i en alder af 41 år, oplevede den 15-årige Peter, at han ofte følte sig ensom sammen med andre.

Alvoren havde sat sig i ham, og der blev stille omkring ham - på en knugende måde. Han beskriver, at kammerater og voksne holdt sig på afstand, formentlig af misforstået hensyn.

- Stilheden har en skyggeside. I denne tid sidder der ældre, som er ensomme på plejehjemmene, så for nogen er stilheden knugende. Og hvis man i denne tid må arbejde hjemme og er enlig, er stilheden heller ikke sjov. Det er den frivillige stilhed, der er en luksus, siger Peter Olesen.

Støj belaster os Peter Olesen peger på, at mange mennesker arbejder i storrumskontorer eller på fabrikker, hvor der er støj hele dagen lang. Det kan være en stor belastning i længden:

- Det er ikke sådan, at man falder død om af en lyd, men der er mennesker, der dør af støjbelastning. Det påvirker systemet over lang tid, siger han og nævner, at man da også er begyndt at tage det alvorligt - eksempelvis med støjvolde ud mod motorvejsstrækninger.

Han har i over 48 år boet det samme sted i Valby ved København –så hans trang til stilhed er altså ikke på et niveau, hvor han vil ud i vildmarken og være alene.

- Der er mange muligheder for at cykle ad stille veje fra Valby til København, siger han og nævner sit sommerhus i Vejby Strand som et af de bedste stillesteder, han ved.

- Der er en grund til, at jeg købte sommerhus i Vejby Strand, da jeg havde boet i København i 20 år. Det er blevet mit helle. Også flere andre steder i Gribskov Kommune nævnes i bogen, herunder området Rusland ved Rudolph Tegners Museum, hvor han gerne tager sine gæster med til for at vise stedet frem, samt Salgårdshøj og Heaterhill.

Stilleområder Forfatteren har også skrevet to bøger om stillesteder i København og Odense. Inspirationen til disse bøger kom af, at der er kommuner, som i kommuneplanen har indført, at der er områder, som udnævnes til stilleområder. Det viser et behov for steder uden støj, mener han.

- Bogen 'Stille København', som jeg lavede for fire år siden, blev en bestseller, så jeg havde ramt noget der. Siden har jeg fået en masse forespørgsler om flere bøger om emnet, siger Peter Olesen.

- Så jeg tænkte, jeg ville skrive noget mere om emnet. Spørgsmålet var så, hvor personligt jeg skulle lave det. Og set i bagklogskabens lys, har jeg altid undgået støj, og jeg er ikke den eneste, der har det sådan. Jeg har også venner, der ikke går til koncerter eller tager på Roskilde Festival.