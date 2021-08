Forening tilbyder fællesskab og hjertemotion

To gange om måneden - den midterste onsdag og den sidste søndag - står Hjerteforeningen Gribskov klar til at gå tur sammen med personer med hjerteproblemer, og alle andre, der måtte have lyst.

Fakta: Sådan kan du komme med Der er to faste ture med Hjerteforeningen Gribskov om måneden, en eftermiddagstur om onsdagen midt i måneden og en formiddagstur den sidste søndag i måneden.





Hjerteforeningens næste tur er søndag 29. august kl. 10.





Formanden for den lokale afdeling i Gribskov, Jens Dam, er glad for at de kan give mulighed for at personer med hjerteproblemer kan komme med ud at gå og være en del af et fællesskab. "Det giver en tryghed at gå med os, Hjerteforeningen, fordi vi har folk med ude på gåturene der ved noget om hjerte-kar-sygdomme og som kan give førstehjælp" fortæller Jens Dam i pressemeddelelsen. jesl