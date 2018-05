Et nyt tiltag skal gøre området omkring gadekæret mere attraktivt. Foto: Karl Erik Frederiksen

Forening er positiv trods sværere vilkår for boder

Gribskov - 02. maj 2018 kl. 17:04 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer ikke til at få negative konsekvenser for et nyt tiltag omkring gadekæret i Helsinge, at Gribskov Kommunes udvalg for kultur, erhverv- og oplevelsesøkonomi har valgt at indføre strengere regler, når det kommer til bevillinger til pop up-boder og udefrakommende foodtrucks, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det slår både Gadekærforeningen og Gribskov Erhvervscenter fast. Gadekærforeningen ønsker et mere aktivt miljø omkring gadekæret i Helsinge og har derfor sat et nyt tiltag i søen til det formål.

- Vi vil gerne have, at det skal summe af liv, siger formand for Gadekærforeningen, Conny Nielsen.

Der er blandt andet lagt op til, at forskellige madboder - foodtrucks- skal være en del af det, men som Frederiksborg Amts Avis og sn.dk kunne berette onsdag, vil der fremover blive givet færre tilladelser til netop disse.

Det gør dog ikke noget for projektet, lyder det.

- Der er givet bevillinger til i år, og så må vi se, hvad der skal ske næste år. Reglerne gælder ikke for eksisterende forretninger, så Kvickly må for eksempel gerne stille en bod op. Det bliver svært at få folk udefra, men jeg vil gerne have det lokalt. Vi kunne aldrig drømme om at gøre noget ulovligt, lyder det fra Conny Nielsen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.