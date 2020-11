Foredrag om 40 år bag mikrofonen

24. november kl. 19.00 kommer Carsten Wiedemann til Ramhuset. Han vil fortælle den muntre og fornøjelige beretning om mere end 40 års arbejde i en af Danmarks mest kendte institutioner - Danmarks Radio.

Fra da han som ung student fik et fritidsjob med at læse skibspositioner over langbølgesenderen til slutningen for få år siden som bestyrer af det populære P1-program Spørgehjørnet.