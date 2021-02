Foredrag: Navigation i ukendt land

"Når coronakrisen lander, står vi med kaos og rådvildhed på utallige områder, både personligt og samfundsmæssigt. Der findes ingen form for normalt liv, vi kan vende tilbage til, da det var den leveform, der afstedkom alle de globale kriser. Så der er ingen vej tilbage, vejen må og skal gå fremad til et grundlæggende nyt samfund. Vi står overfor "Den Store Oprydning" vedrørende de centrale bestanddele af samfundet. Så der er brug for en ny vision for vores fremtidige samfund, baseret på grundlæggende nye værdier," skriver Forening Liv & Ånd i en pressemeddelelse.