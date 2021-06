Foredrag: Jytte Abildstrøm om skuespil og økologi

"Rablende skør", "ildsjæl", "energibundt" er nogle af de etiketter, der oftest er blevet sat på Jytte Abildstrøm siden hendes professionelle debut som revyskuespiller i 1957.

Vi kender hende for en mangeårig karriere inden for skuespil, dukke- og børneteater, men også som en person, der brænder for miljøet. Hun vil fortælle om sit liv inden for teatret og om, hvordan vi mennesker kan hjælpe hinanden til at omstille vores nuværende liv til et mere bæredygtigt liv, hvis vi helt fra bunden lærer vigtigheden af de fire elementer, jord, luft, ild og vand," skriver Kulturhavn Gilleleje.