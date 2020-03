Forbud mod besøg på plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt alle landets kommunalbestyrelser at udstede et midlertidigt forbud mod besøg på blandt andet plejehjem og botilbud. Det gælder både kommunale og private tilbud. Formålet er at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitte med coronavirus. Det gælder således også for Gribskov Kommune.

- Det er en alvorlig, men nødvendig beslutning, som skal til for at beskytte vores udsatte borgere og ikke mindst de medarbejdere, der passer på dem. Vi henstiller til, at alle pårørende og bekendte til borgere, som bor på vores plejecentre og botilbud, viser forståelse. Det er svært, men vi må prøve at holde kontakten til vores pårørende på andre måder end besøg. Det kan for eksempel være via telefon, skype eller Facetime, siger borgmester Anders Gerner Frost.