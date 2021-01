Endnu et plejecenter i Gribskov er nu underlagt et besøgsforbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter smittetilfælde. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Forbud mod besøg på endnu et plejecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forbud mod besøg på endnu et plejecenter

Gribskov - 11. januar 2021 kl. 13:04 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Nu er der blevet indført et besøgsforbud på plejecenteret Bakkebo i Gilleleje. Det sker efter at to borgere og en medarbejder er konstateret positiv for covid-19, oplyser Gribskov Kommune på sin hjemmeside.

Besøgsforbud er et påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed og betyder, at det kun er én nærmeste pårørende, udvalgt af borgeren, som kan komme på besøg.

Det skal meldes til den enkelte afdeling, hvem der er udpeget. Gældende for besøget er, at det er i egen lejlighed, og at der ikke længere kan bookes tider på indendørs og udendørs besøgsstationer. Borgerne kan stadig vælge at tage på besøg ud af huset.

Også på Helsingegården og Trongården har der været smittetilfælde den seneste tid. På Trongården er der samlet set konstateret 10 smittede beboere og 12 smittetilfælde blandt medarbejdere.

På Helsingegården er der ni smittede borgere og tre medarbejdere, der er konstateret smittede. Begge disse plejecentre er således også underlagt besøgsforbud.