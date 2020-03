En lærere underviste i to dage børn på Gribskolen i Græsted, inden læreren blev bedt o m at holde sig hjemme. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen.

Forældre vil selv afgøre risikoen for corona

Gribskov - 07. marts 2020 kl. 10:00 Af Karl Erik Frederiksen

En Lærer på Gribskolen i Græsted gik i mandags på arbejde, selv om hu dagen før var kommet hjem fra skiferie i Norditalien, skriver Frederiksborg Amts Avis.

De to følgende dage efter hjemkomsten fra skiferie tager og hun på arbejde og underviser børnene. Først onsdag bliver hun bedt om at blive hjemme, så hun ikke risikerer at sprede smitte, hvis hun er blevet ramt af Corona-virus.

Skoleledelsen sendte torsdag en meddelelse ud til alle forældre via skolernes intra Aula, om at læreren er blevet bedt om at blive hjemme i denne og i næste uge, og at vedkommende i øvrigt ikke viser tegn på at være syg. I beskeden til forældrene oplyses, at det i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens daværende generelle vejledning, at læreren kunne møde ind på arbejde mandag og tirsdag.

Det var først derefter, at Sundhedsstyrelsen skærpede kravene, hvor efter alle, der inden for de seneste 14 dage har befundet sig i et risiko-område, bør holde sig hjemme i 14 dage.

Meddelelsen på Aula har givet anledning til frygt blandt flere forældre. En af dem er Pia Hauchrog Spieler, som torsdag skrev blandt andet disse sætninger på Facebook:

»Vi sidder her og er FULDSTÆNDIG i chok. En af vores søns lærere har valgt at ta på skiferie i Norditalien i sidste uge og kom hjem søndag. Læreren tager på arbejde mandag og tirsdag og fortæller eleverne hun frisk (hvordan kan hun vide det ?). Vi får mail fra skolen, da læreren har været sammen med vores børn i to dage, at læreren er hjemme resten af ugen og næste uge. De understreger, at pågældende lærer ikke er smittet med Corona (hvordan kan de vide det ??) ....«

»Skolen taler KUN om sundhedsstyrelsens anbefalinger, som blev lavet om to dage efter, at læreren kom hjem. Så når man kom hjem efter 2. marts skulle man blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Hensyn til hundredvis af børn og deres familier tales der slet ikke om....... Vi sidder nu tilbage med en underlig følelse af at nogen IKKE har tænkt sig om«.

Til Frederiksborg Amts Avis siger Pia Haucrog Spiler, at hun havde prøvet at diskutere sagen med skolens ledelse, inden hun skrev om det på Facebook:

- Jeg får kun at vide, at skolen følger Sundhedsstyrelsens anvisninger. Det kan godt være, at kravene ikke var blevet skærpet mandag morgen, men der er jo intet, der forbyder en skoleledelse selv at tænke. Vedkommende lærer er jo kommet hjem fra et område, som nu er næsten lukket på grund af virus. Som forældre ville jeg have sat pris på at få en meddelelse allerede søndag, så har vi som forældre selv haft en mulighed for at vurdere, om vi ville udsætte vores børn for at være sammen med en lærer, som muligvis er smittet. At vente til onsdag, hvor børnene har været sammen med læreren, er uansvarligt, siger Pia Haucrog Spieler.

Frederiksborg Amts Avius har forsøgt at få en kommentar fra skolens ledelse, men bliver henvist til Gribskov Kommunes informationsafdeling. Herfra lyder meldingen, at der i skrivende stund (fredag 14:30) ikke er kendskab til andre kommunalt ansatte på skoler i kommunen, som netop er kommet hjem fra et risikoområde. I den konkrete sag har skoleledelsen udelukkende fulgt sundhedsstyrelsens retningslinjer, som blev opdateret 2. marts.

Informationschef Elizabeth Burns kan ikke oplyse, om den pågældende er blevet testet for virus:

- I tilfælde af, at medarbejdere bliver testet, bliver Gribskov Kommune orienteret direkte af Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er fortsat ikke registrerede smittede i Gribskov Kommune, skriver hun i en mail til Frederiksborg Amts Avis.