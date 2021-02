Selvom forældre har holdt deres barn hjemme fra dagtilbud under den delvis nedlukning, vil de ikke få pengene refunderet fra Gribskov Kommune. Modelfoto

Forældre skal betale - selvom børn er hjemme

Gribskov - 08. februar 2021

Flere kommuner - senest Hillerød - har meldt ud, at man vil kompensere de forældre, som har valgt at holde deres børn hjemme fra daginstitution under den delvise nedlukning. Forældrene er nemlig blevet opfordret til at holde børnene hjemme, hvis de har mulighed for det.

Men i Gribskov Kommune ser det anderledes ud. Her har udvalget børn, idræt og familie besluttet, at forældrene ikke får kompensation, når de har valgt at holde børnene hjemme. Begrundelsen er, at institutionerne har været åbne, og der ikke har været et krav om at holde børnene hjemme - men blot en anbefaling.

- Forældrene får ikke penge tilbage. Institutionerne er åbne, og der er ikke noget krav om, at man skal holde sine børn hjemme. Når der er lukket ned i mere end fem dage, så får man kompensation. Men det sker ikke, hvis forældrene frit vælger at holde deres børn hjemme, siger formand for udvalget, Natasha Stenbo Enetoft (V).

Hun erkender, at det kan lyde urimeligt, at forældrene skal tage regningen, selvom de ikke har benyttet sig af dagtilbuddet.

- Det lyder komplet urimeligt. Det forstår jeg godt. Men det var et enigt udvalg, der besluttede at undlade at kompensere. Jeg vil mene, at regeringen kunne komme på banen. Hvis man anbefaler forældre at holde børnene hjemme, må regeringen også beslutte, hvordan det skal kompenseres. Der er grænser for, hvor meget vi som kommune kan betale under covid-19, siger hun.

Hun peger også på, at mange forældre i kommunen har valgt at sende deres børn afsted i institution under nedlukningen.

- Og det her er learning by doing, og da vi ikke har pengetræer i kommunen, er vi nødt til hver især at hjælpe til, siger hun.