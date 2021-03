Gribskov Kommune har oprettet virtuelle rådgivningscaféer, hvor forældre kan få rådgivning, mens de er hjemme med deres børn. Modelfoto: Adobe Stock

Forældre kan tage på rådgivningscafé hjemme

Gribskov - 02. marts 2021 kl. 13:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Da der onsdag blev meldt ud, hvad der kan åbne igen 1. marts, blev langt de fleste skoler i landet forbigået. Det betyder, at mange børn og unge fortsat skal sidde ved hjemmeskole-skrivebordet. Derfor har Gribskov Kommune valgt at skrue op for rådgivning - herunder en virtuel rådgivningscafé for forældre til børn, der fortsat har børn i hjemmeskole - fra 5. klasse og opefter.

- Lige nu har vi fokus på, hvordan vi sikrer faglighed i fjernundervisningen og hele trivselsaspektet. Vi har åbent for specialtilbud og sårbare børn og unge, men der er mange børn og unge, som er hjemsendt, og som ikke er sårbare, men også har brug for ekstra hjælp til trivslen, siger centerchef for skoler og dagtilbud i Gribskov Kommune, Claus Herbert.

- Derfor har vi oprettet virtuelle rådgivningscaféer, hvor forældre - både til børn med diagnoser, og børn, der ikke har diagnoser - kan få rådgivning i denne tid, hvor man er hjemme med sine børn, fortæller han og nævner, at der desuden den 10. marts er temaaften for forældre til børn med autismespektrum-forstyrrelser.

- Så vi prøver at understøtte trivslen - samt fagligheden og forældredelen. Derudover er der også virtuel klub og ungdomsskole, siger han.

Derudover er der åbnet for, at elever kan mødes udendørs med deres lærer i mindre grupper.

- Det er noget, vi skal se på, hvordan vi kan udmønte. I forvejen er der mulighed for at mødes på skolen med læreren, men ikke i grupper. Og så har vi været initiativtager til at få børn på skolen, hvis der var behov for det, ligesom vi også den anden vej har fået henvendelser fra forældre om behov for undervisning på skolen. Det behøver ikke kun at være fagligt udsatte, der kommer i mistrivsel i denne periode, siger han.

