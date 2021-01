Artiklen: Forældre frygtede for 16-årig datter: Nu har hun givet livstegn fra sig

Caroline havde natten til torsdag forladt hjemmet på Frederiksborgvej uden sine ting, og siden havde forældrene ikke hørt fra hende. De fortalte, at datteren havde forladt hjemmet i nedtrykt tilstand.

- Hun ringede fra et hemmeligt nummer, siger hun og fortæller samtidig, at datteren dog ikke har tænkt sig at komme hjem.

Politiet fortalte torsdag, da forældrene endnu ikke havde hørt fra deres datter, at de var opmærksomme på sagen.

- Vi er selvfølgelig opmærksomme på sagen, og vores patruljer er opmærksomme på at kigge efter hende. Umiddelbart sætter vi ikke noget større i værk lige nu, da der ikke er mistanke om, at der er sket noget kriminelt, og vi har heller ikke nogen anmeldelse om, at hun skulle være suicidal, sagde vagtchefen.

Det er også sammenholdt med politiets erfaring med unge mennesker i Caroline Brochs aldersgruppe:

- Når de går hjemmefra på den måde, som hun har gjort her – så er de tilbage inden for kort tid, og det løser sig selv, lød det fra vagtchefen.