Forældre demonstrerede: Politikere »dybt berørte«

Forældrene håber, deres børn kan blive i de tilbud, de er i i dag.

Gribskov - 08. september 2021 kl. 17:00 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

Tirsdag skulle politikerne i byrådet i Gribskov Kommune tage stilling til, om finansieringen af en mulig reorganisering af de specialpædagogiske tilbud i kommunen skal overgå til de kommende budgetforhandlinger.

En række bekymrede forældre til børn i specialtilbud i Gribskov Kommune stod tirsdag aften forsamlet foran rådhuset i Helsinge. Forældrene frygter for udsigten til, at deres sårbare børn kan ryge ud af de trygge omgivelser, de i dag har, og at en omorganisering vil betyde lærerflugt.

Lærerflugten har en række lærere fra specialtilbud på Nordstjerneskolen i Helsinge tidligere adresseret på sn.dk. Her lød det fra flere, at de ikke så en fremtid for dem selv, hvis den nye plan føres ud i livet.

Forældrene fik før byrådsmødet mulighed for tale til de fremmødte politikere, og fra en af demonstrationens arrangører, Britt, lyder det, at markeringen var en succes.

- Fra vores synsvinkel synes jeg, det gik godt. Vi var en bred skare og mange forældre, der havde noget på hjerte. Og vi er en masse, der har mod på at fortsætte kampen, siger hun.

Og indtrykket var, at politikerne havde mod på at lytte.

- Vi fik alle politikerne udenfor og i tale, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes også, at politikerne gav udtryk for, at de lyttede. De så også berørte ud.

Oprørt debat Da punktet blev behandlet på mødet lød det da også fra flere politikere, at forældrenes ord havde gjort dybt indtryk.

Blandt andre socialdemokraternes tidligere spidskandidat Mikkel Andersen, der modsat resten af partiets byrådsgruppe stemte imod indstillingen om at anvise finansiering til forslaget.

Både Venstres formand for børneudvalget, Natasha Stenbo Enetoft, og Socialdemokratiets Allan Nielsen gav dog udtryk for, at de så fordele ved en reorganisering i større centre. Blandt andet i forhold til at kunne rekruttere og fastholde lærere i større, mere attraktive faglige miljøer.

- Når der ligger de høringssvar, som der gjorde, og vi nu hører fra forældre, som ikke oplever at have været blevet hørt, så synes jeg, vi er nødt til at stoppe op og kigge på, om det er det rigtige, vi gør, siger Mikkel Andersen.

På mødet foreslog Konservatives Trine Egetved et ændringsforslag, der ville rulle forslaget tilbage. Borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov), der ved byrådsmøderne fungerer som mødeleder, lod dog forstå, at der ikke var mulighed for at stille ændringsforslag. Flere gange under debatten måtte han pointere, at punktet på byrådsdagsordenen altså alene drejede sig om, hvorvidt finansieringsforslaget skulle sendes videre til budgetforhandlingerne.

- En prekær situation, som den kedelige borgmester siger, bemærkede Enhedslistens Michael Hemming Nielsen, der også lod forstå, at han savnede, at forældrene var blevet hørt.

Tøbrud inden budgetforhandling Debatten mundede ud i en afstemning, hvor et stort flertal besluttede at lade finansiering overgå til de kommende budgetforhandlinger.

Imod forslaget stemte Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, socialdemokraten Mikkel Andersen samt løsgænger Betina Sølver.

Alligevel er der måske et håb for de forældre, der demonstrerede forud for mødet.

1. viceborgmester Bo Jul Nielsen fra Radikale Venstre giver udtryk for, at forældrenes ord påvirkede ham dybt.

- Det gav et sug i maven. Især når man selv har været børneforælder, siger Bo Jul Nielsen og tilføjer:

- Jeg synes, det virker, som om vi står med en rigtig dårlig sag.

Han fortæller også, at han stemte for indstillingen med det udgangspunkt, at forslaget skal droppes under budgetforhandlingerne.

- Der kan vi så sige, at vi ikke ønsker at finde pengene og lave en form for aftale om det. Jeg går til budgetforhandlingerne med det udgangspunkt, at vi ikke finder pengene, slår han fast og tilføjer:

- Man skal også kunne blive klogere som politiker.

"Der er et opbrud" Både Bo Jul Nielsen og Konservatives Trine Egetved fornemmer, at der er en mulighed for, at finansieringen kan blive forkastet ved budgetforhandlingen.

- Jeg kan mærke, at der er et opbrud lige nu. Nogle af de her forældre kan måske være glade for, at der er valg lige om lidt, for det lyder som om, at der er en smule mere lydhørhed blandt i hvert fald nogle i byrådssalen, siger Trine Egetved.

Amtsavisen ville gerne have spurgt borgmester Anders Gerner Frost, om han og NytGribskov også havde ændret holdning til reorganiseringen. Han er dog ikke vendt tilbage inden redaktionens slutning.

