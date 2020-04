Send til din ven. X Artiklen: Forår rimer på kystfiskeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forår rimer på kystfiskeri

Gribskov - 25. april 2020 kl. 02:08 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fiskeriet på kysten plejer at være godt om foråret, og det gælder ikke mindst nordkysten.

For Henrik Arvedsen, der har fisket hele livet, betyder foråret på kysten chancen for en havørred eller måske en masse hornfisk, der lige nu bliver flere og flere af på kysterne i hele landet. Ikke mindst på den sjællandske nordkyst, hvor mange dyrker havørredfiskeri og tager hornfiskene med som en bifangst.

Henrik Arvedsen fisker mest karper, men det kræver meget tid, planlægning og udstyr, og derfor tyr han til havørredfiskeriet for at få dulmet fiskefeberen.

Fisker et par timer

- Jeg har ikke altid fisket så meget havørred, men når tiden er knap, og jeg ikke har tiden til at fiske karper, som tager længere tid, så tager jeg på lysten, siger Henrik Arvedsen og fortsætter:

- Så når jeg lige har et par timer til rådighed mellem børnehentning og aflevering og arbejde, så kan jeg lige tage ud at fiske. Det kræver ikke så meget at fiske havørreder i forhold til andre fiskeformer.

Denne morgen er det høj solskin og ikke så meget vind. Samtidig er der lavvande. Alle ingredienser til en dag uden fisk på krogen. Havørrederne ser nemmere lystfiskeren og opdrager bedraget med et blink af metal, der er bundet på en line.

Kig efter bunden

Henrik Arvedsen vil alligevel ud, for sådan lærer han også kysten bedre at kende. Han fisker meget på nordkysten, men når han er ude steder han ikke kender, så er der gode råd til, hvad man skal gøre.

- Jeg kigger efter forholdene. Jeg kigger efter nogle steder, hvor der er mørk bund og nogle steder, hvor der er dybere end andre steder langs kanten, Hvor der er blæretang, og hvor fiskene kunne opholde sig.

- Jeg kigger efter steder, hvor fiskene kunne trække forbi som pynter og rev. Jeg kigger efter sten på bunden, for lyse steder med sand på bunden er der sjældent havørreder.

- Kan man finde et sted, hvor der er dybt helt inde ved kysten og et rev ude bagved, så det er altid et godt sted, siger Henrik Arvedsen.

Masser af plads

Han roder i sin æske efter et nyt blink. Der er mange såkaldte »snurrebasser« i æsken. Det er et danskproduceret blink, der er populært langs de danske kyster. Det plejer også at være godt på nordkysten, hvor der er mange steder, man kan fiske.

- Nordkysten er utrolig lang. Der er mange kilometer kyststrækning. Uanset hvor du bevæger dig hen, så kan du finde havørreder. Der er mørke pletter - altså steder med sten og tang på bunden - overalt herude.

- Der er meget lidt velegnet badestrand, så der er mange gode fiskespots herude, og der er plads til alle herude, siger den garvede fisker.

Fiskegrej til kysten

Alle kan fiske på kysten, og grejet stilles der ikke de store krav til.

- Det kræver ikke meget at komme i gang med kystfiskeriet. Det er en af de nemmeste former for fiskeri at komme i gang med. Det kræver en god spinnestang på otte til ti fod og med en kastevægt på op til 40 gram, siger Henrik Arvedsen og fortsætter:

- Så kræver det et fornuftigt spinnehjul med line og så en æske med nogle blink. Det kan være en fordel her at have waders på så man kan komme lidt ud i vandet, men mere kræver det ikke.

Henrik Arvedsen giver det et forsøg mere, men der er ingen fisk denne dag. Det var en god dag at være ude i, men vejret var alt for godt til fiskeri.

- Så er der så mange andre glæder ved at være ude. Vejret var godt, vi har fået frisk luft, og her på nordkysten ser man også mange gange marsvin, siger Henrik Arvedsen.

Henriks hemmelighed

Der et videointerview med Henrik Arvedsen. Her afslører han til sidst det »hemmelige« trick, der kan give langt flere havørreder i nettet.

Det er et simpelt trick, som alle kan følge.