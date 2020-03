Mange husejere, der benyttede det gode vejr til at gå i haven og til at rydde op, kørte forgæves til de to genbrugsstationer. Billedet er fra Højelt. Foto: Karl Erik Frederisen

Forår: Fyldte containere lukker genbrugsstationer

Det fine forårsvejr lørdag inspirerede mange husejere til at gå i haven - og til at rydde op. Det gav et så stort pres på Gribskov Kommunes to genbrugsstationer i Højelt ved Blistrup og Skærød ved Helsinge, at de ansatte fik kommunens administration til at lukke for tilkørsel af mere affald til pladserne.