Billedmontage af TDC-antennemasten m. tilhørende tekniske anlæg ved Dronningmølle stationsområde set fra Villingerødvej mod Dronningmølle Strandvej. Billedkilde: Dronningmølle Borgerforening - Per Laursen.

Artiklen: For første gang: Borgerforslag fik stemmer nok

For første gang: Borgerforslag fik stemmer nok

For første gang skal politikerne i Gribskov byråd tage stilling til et forslag, som er blevet stillet af borgere - et såkaldt borgerdrevet forslag.

Det drejer sig om et forslag om en masteplan for kommunen, der er stillet af Gribskov Lokalforeningsråd, der er et formaliseret samarbejde mellem lokalråd, bylaug og borgerforeninger.