For 10. år i træk: Ørnen er landet

Gribskov - 07. april 2021 kl. 20:42 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

Det har nok ikke været en let rejse. Turen fra Afrika til en lille rede på halvanden meter i diameter midt ude i Gribskov. Men ikke desto mindre landede en fiskeørn i påsken i reden ved Gribsø Bakker. Det er 10. år i træk, at reden får besøg af fiskeørne.

Og ifølge Luise Stender Ekberg, frivillig redekoordinator i Dansk Ornitologisk Forening, er fiskeørnen identisk med hunnen i det fiskeørnepar, der i samme rede sidste år fik to unger. Faktisk har det par holdt til i reden hvert år siden 2017.

- Når en fiskeørn har bygget en rede, er det deres område, til de dør eller bliver fordrevet af stærkere han eller hun. Vi ser af og til skilsmisser, men de er tro mod deres rede. Det er den, de forsvarer, og det bliver ved med, så længe det overhovedet er muligt, siger hun og fortæller, at fiskeørnene overvintrer i Afrika. Derfra finder de altså hvert år vej til den lille rede i Gribskov.

Fortsat en gåde - Hvordan de finder frem og tilbage, er en gåde. Det er der ingen, der er lykkes med at finde en forklaring på. I mange år troede man, at de navigerede efter stjernerne, men det er man blevet mere i tvivl om. Nogen mener, der er indkodet et radarsystem i deres hjerne, der gør, at de finder frem og tilbage.

- Man kan se på udenlandske fiskeørne, at når de trækker, tager nogen pludselig et slag den modsatte vej. Ofte på flere hundrede kilometer hvor de pludselig og ved en tilfældighed kommer til at flyve tilbage igen. Der kan man se, at fordi de har gjort det det ene år, laver den pågældende fiskeørn den præcis samme omvej de næste år. Det kunne godt tyde på, at ruten nærmest bliver indkodet hos dem.

Ikke forelskede Men selvom fiskeørneparret i Gribskov har været sammen siden 2017, følges de ikke ad, når de trækker sydpå. Ofte opholder de sig tusindvis af kilometer fra hinanden.

- De følges ikke ad, når de trækker. Man ved ikke hvorfor. Man ved bare, at de er knyttet til redeområdet. Derfor kan man udlede, at de ikke har de store følelser for hinanden. Det er ikke det, der binder dem sammen. De er ikke forelskede, som vi andre er. Det er reden og territoriet, de er knyttet til, og derfor kommer de tilbage til den, siger hun.

Derfor er hannen heller ikke set endnu. Men skal man håbe på endnu et sæt unger - den 13. siden 2011 - har hanfiskeørnen en smule travlt.

Hold afstand - Jeg har ankomstdato på, hvornår fiskeørnene er ankommet alle år. Og der kan jeg se, at de år, de lykke med at få unger, der går ikke lang tid imellem, at de ankommer. Så måske er hannen forsinket af det dårlige vejr sydpå, eller måske er han omkommet undervejs på rejsen.

Men selvom det altså nu er muligt at se fiskeørne i Gribskov, har Naturstyrelsen er klar opfordring til fugleinteresserede.

- Vi ved, at fiskeørnene er sensible over forstyrrelser. Derfor beder vi folk om at holde ordentlig afstand. Så man skal holde sig ude af det område, vi har markeret. I stedet har vi markeret nogle punkter, hvor man kan se reden fra. Ellers opfordrer vi til, at man bruger vores webcam på hjemmesiden, hvor vi sender fra reden døgnet rundt.

Sidste år var der fire fiskeørnepar herhjemme.