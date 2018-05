Det er vogne som disse, der kan blive færre af fremover. Det er unfair konkurrence for de etablerede erhvervsdrivende, mener udvalgsformanden. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Foodtrucks får sværere vilkår

Gribskov - 02. maj 2018 kl. 04:46 Af Elias von Staffeldt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er unfair konkurrence for de etablerede erhvervsdrivende, når udefrakommende sætter en pop up-bod eller en foodtruck op.

Det mener lokale erhvervs- og handelsforeninger, og nu har udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi på sit seneste møde så besluttet, at det fremover bliver sværere at få tilladelse til at stille en stand op, skriver Frederiksborg Amts Avis. - Vi har ønsket at begrænse foodtrucks, fordi det ikke er rimeligt for de faste erhvervsdrivende, at nogen kan komme og slå en stand op og tage kunderne. Derfor har vi besluttet, at forvaltningen skal give så få tilladelser som muligt fremadrettet, lyder fra udvalgsformand Morten Ulrik Jørgensen (NG).

I høringssvar havde både Tisvilde og Omegns Erhvervsforening og Gilleleje Handels- og Turistforening udtrykt sig negativt overfor de såkaldte foodtrucks.

Beslutningen vækker derfor også glæde hos sidstnævntes formand, Henrik Magelund.

- Handelsbyer generelt er kraftigt udfordret, når det kommer til overlevelse. De gode somre med mange gæster gør det muligt for de erhvervsdrivende at være her om vinteren, hvor der ikke sker så meget. Foodtrucks udhuler det her og giver sværere betingelser. Derfor er jeg tilfreds med, at kommunen er en medspiller i forhold til at bibeholde handelslivet, siger han.

Gadekærforeningen i Helsinge har været knap så negativt stemt overfor de midlertidige boder. Mere avler mere, mener formand Conny Nielsen.

- Hvis der er mange muligheder, så kommer der også mange. Men vi vil selvfølgelig gerne vide det, når folk har tænkt sig at sætte noget op, så vi kan varsle det for medlemmerne. Men hvis der er en dialog, så er det ikke noget stort problem. Det kan skabe et andet miljø, siger hun.

