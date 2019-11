Anpartsselskabet, der ejer Fredbogårds bygninger, har spist hele egenkapitalen. Foto: Karl Erik Frederiksen

Fond og selskab bag stor eventplads mangler penge

Gribskov - 08. november 2019 kl. 03:23 Af Karl Erik Frederiksen

Det er ikke kun Fredbogård Fonden, der har til opgave at drive Græsted Eventplads, der har en dårlig økonom i. Det samme gælder anpartsselskabet Fredbogaard ApS, der står som ejer af Fredbogårds bygninger samt cirka 5,3 hektar jord beliggende mellem gården og Gribvands hovedkontor på Holtvej i Græsted.

Anpartsselskabet er ejet 100 procent af Fredbogård Fonden. Selskabet blev stiftet, fordi en almen fond som Fredbogård Fonden ikke selv må være ejer af en ejendom, oplyser Gribskov Kommunes sagsbehandler for samarbejdet mellem fonden og Gribskov Kommune. Tycho Winther Hjorth.

Det senest afsluttede regnskab for anpartsselskabet vedrører regnskabsåret 2018. Det viser for dette år et driftsunderskud på 188.665 kroner, som bringer egenkapitalen ned på minus 593.047 kroner. Samtidig viser fondens regnskaber, at den kom ud af 2018 med et underskud på 336.000 kroner, og at fonden kun vil have midler til at klare sig gennem år 2020, hvorefter den kan blive tvunget ud i en likvidation, som igen kan føre til tvangssalg af gården, fremgår det dagsordenen for byrådsmødet på tirsdag, hvor samarbejdet kommer på dagsordenen.

Årsagen til den dårlige økonomi er, at kun få arrangører af store folkelige events har ønsket at benytte eventpladsen, fremgår det videre.

Fagudvalg- og økonomiudvalæg indstiller til byrådet, at samarbejdsaftalen mellem kommunen og fonden forlænges et halvt år i håb om, at der kan findes en bæredygtig model for driften. Den nuværende aftale, der blev indgået i forbindelse med kommunens køb af landbrugsjorden og anpartsselskabets køb af gårdens bygninger og nærmeste jord udløber ved årsskiftet.

Fredbogård Fonden er stiftet af foreningen Græsted Veterantræf og Gribskov Kommune i fællesskab. Fonden står ikke som ejer af de 34 hektar landbrugsjord, der har hørt med til gården, og som i dag har fået navnet Græsted Eventplads. Denne jord ejes af Gribskov Kommune.

Fonden blev stiftet som følge af, at den tidligere ejer af Fredbogård, som gennem flere år havde lejet jord ud til Græsted Veterantræf, havde sat sin gård til salg. Ved at overtage gård og jord kunne veterantræffet få sikkerhed for, at det kunne fortsætte med at have hjemsted i Græsted. Samtidig forpligtigede foreningen og veterantræffet sig til at medvirke til, at pladsen også kunne anvendes af andre aktører.

Den pris, som Fredbogård Fonden - eller anpartselsklabet Fredbogaard ApS. gav for Fredbogård (landbrugsejendommen med tilhørende 5,3 hektar) var ikke 6,3 millioner kroner, som tidligere oplyst i Frederiksborg Amts Avis og på sn.dk, men fem millioner kroner. Ejendommen blev erhvervet den 28. april 2015. De oplyste 6,3 millioner kroner var den pris, som Gribskov kommune den 27. juni 2014 gav for de 34 hektar, som kommunen nu udlejer til Fredbogård Fonden. Redaktionen beklager fejlen.