Fond giver penge til Klimagruppen

- Pengene skal bruges til at finansiere vores temacykelture om miljø. Vi tager altid rundt forskellige steder og får noget faglig viden, og det koster jo lidt. Vi er glade for, at Velux-fonden støtter op om, at vi kan have aktiviteter, siger Kirsten Gamst-Nielsen, som fortæller, at den økonomiske støtte falder på et tørt sted.