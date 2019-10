Folkekøkken skal samle Esrum

Sæsonen er gået på held og Møllecaféen på Esrum Møllegård er lukket for i år. Men der er alligevel nok at lave for de ansatte i beskyttet beskæftigelse og STU-studerende i den socialøkonomiske virksomhed Kilden, der driver caféen. De er så småt i gang med forberedelserne til en ny omgang med Folkekøkken på Møllegården i samarbejde med klosteret, hvor der bliver plads til cirka 90 mennesker ved langbordet- med ølbraisseret gris og ris a la mande med hjemmelavet is på menuen den 14. november.

