Se billedserie Første skoledag - i regnvejr og støvregn men med brede smil på læben. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Første skoledag: Udendørs i fire grader og støvregn

Gribskov - 15. marts 2021 kl. 15:31 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

- Det er dejligt at se jer igen! Vi har savnet jer helt vildt.

Klasselærer Astrid Dyhrberg byder velkommen til 7. N fra Nordstjerneskolen på et udendørs område ved spejderhytten i Høbjerg Hegn mandag morgen.

Som alle andre i 5.-8. klasse har eleverne siddet bag en skærm siden december måned. Det skal de blive ved med fire ud af fem dage, mens de skal møde hinanden én gang om ugen - udendørs. Og selvom der her på den første dag er lagt op til en form for mini-orienteringsløb med opgaver, er det ikke det faglige indhold, som vil være i fokus på det ugentlige møde.

- Det handler om relationsarbejde og socialt samvær. Vi kan mærke, at der er en ensomhed, og at det ikke er det samme at mødes på Google Meet. Så det handler om at bygge relationerne op igen. De har savnet hinanden, kan vi mærke. Der er flere, der har spurgt, om de ikke snart må komme i skole igen, siger Astrid Dyhrberg.

Daniel Linde peger på, at klassen her har det godt med hinanden socialt, og derfor får de noget ud af at mødes.

- Den har 7. klasse har savnet hinanden. De har dog også mødes i små grupper undervejs, siger han.

- Men der findes også klasser, hvor det har været godt for dem at få en pause fra den fysiske undervisning, siger han.

Isoleret i lang tid Støvregnen tager til, mens eleverne begiver sig ud på deres opgave.

- Daniel! Jeg er kommet i skole for at hygge mig, ikke for at blive våd, siger en af drengene med våde sko, men dog med et smil på læben.

Og selvom flere af eleverne i 7.N havde foretrukket at komme ind i varmen og modtage almindelig undervisning, er det alligevel rart at se kammeraterne igen, kan man forstå på eleverne.

- Det er fedt, fordi vi har været isoleret i så lang tid. Det har været underligt kun at se folk over Google Meet. Så nu ser man endelig folk igen, og det er godt at se, at de stadig findes. Det er dog ikke så fedt, at man skal testes hver gang, siger Emily Bredgaard Bucka-Lassen.

Eleverne skulle efter planen være ved spejderhytten til klokken 14.00 - og næste mandag bliver noget af det samme.

- Men efter påske er det vel overstået, siger Daniel Linde - i håb om, at også de store elever i hovedstadsområdet til den tid vil have fuldt skema på skolen igen.